Nazillispor - Menemen FK: 1-4

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta 3’te 3 yapıp 9 puanla liderlik koltuğuna oturan Menemen Futbol Kulübü, deplasmanda henüz galibiyetle tanışamayan Nazillispor’u farklı geçti: 1-4. Sarı-lacivertliler, 6’ncı dakikada Emir’in golüyle perdeyi açtı: 0-1. Konuk ekipten Burak, dakikalar 43’ü gösterdiğinde Menemen FK adına 2’nci golü kaydetti: 0-2. İlk devre bu skorla sona erdi.

Nazillispor, 52’nci dakikada Furkan ile farkı 1’e indirdi: 1-2. Menemen FK’da Burak, bir kez daha sahne aldı ve 61’inci dakikada sarı-lacivertlilerin 3’üncü golünü kaydetti: 1-3. Karşılaşmada son sözü Menemen FK’dan 84’üncü dakikada Taner söyledi: 1-4. Bu sonuçla 4’te 4 yapan Menemen FK, 12 puanla liderliğini sürdürdü. Nazillispor ise henüz puanla tanışamayıp sonunculuktan kurtulamadı.