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        16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü Serkan Mete (39), polisin 3 aylık takibiyle yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 17:51 Güncelleme: 26.09.2024 - 17:55
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        16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
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        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü Serkan Mete (39), polisin 3 aylık takibiyle yakalandı.

        Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, konutta birden fazla kişiyle yağma, ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme ve satma, uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak gibi suçlardan hakkında toplam 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan Mete'nin, Nazilli'ye zaman zaman giriş çıkış yaptığı belirlendi. Mete, 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından bu sabah harekete geçen polis, Mete'nin içinde olduğu otomobili Nazilli-Bozdoğan kara yolunda durdurmak istedi. Ancak, Mete, 'Dur' ihtarına uymadı. Kaçmaya çalışan Mete, peşine düşen polis ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında ayrıca 25 yakalama kararı bulunan Mete, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mete, çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp, Nazilli E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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