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        Kuşadasıspor'da Ataman gitti

        TFF3'üncü Lig 1'inci Grup'ta stadı halen hazır durumda olmadığı için bu kez Tire yerine Didim'de oynadığı maçta Bornova 1877'ye de 3-2 yenilerek 4'te 0 çekip dibe demir atan Kuşadasıspor'da Teknik Direktör Bülent Ataman'la yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 10:21 Güncelleme: 30.09.2024 - 10:25
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        Kuşadasıspor'da Ataman gitti
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        TFF3'üncü Lig 1'inci Grup'ta stadı halen hazır durumda olmadığı için bu kez Tire yerine Didim'de oynadığı maçta Bornova 1877'ye de 3-2 yenilerek 4'te 0 çekip dibe demir atan Kuşadasıspor'da Teknik Direktör Bülent Ataman'la yollar ayrıldı. Grupta puansız son sırada kalan siyah-beyazlılarda

        Bornova maçının da kaybedilmesi üzerine akşam saatlerinde toplanan yönetim kurulu Bülent Ataman ile yolları ayırma kararı aldı. Sezon başından bu yana galibiyet alamayan Kuşadasıspor'un yeni teknik direktörü çok kısa süre içinde açıklanacağı, bu süre zarfında takımı Yardımcı Antrenör Özer Erdem'in çalıştıracağı bildirildi.

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