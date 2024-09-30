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        Nazillispor dibe çöktü

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Nazillispor, deplasmanda 68 Aksarayspor'a 2-0 yenilerek taraftarını kahretti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 11:42 Güncelleme: 30.09.2024 - 11:42
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        Nazillispor dibe çöktü
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Nazillispor, deplasmanda 68 Aksarayspor'a 2-0 yenilerek taraftarını kahretti. Oynadığı 5 maçtan da puan alamayan siyah-beyazlılar büyük çöküş yaşadı. Geçen hafta içinde Teknik Direktör Özkan Kılıç'la yollarını ayıran ve Aksaray'da yeni bir sayfa açmayı hedefleyen Nazillispor, umduğunu bulamadı. Transfer yasağını son günlerde kaldırıp kadrosunu güçlendiren Ege ekibi sezona Giresunspor'a deplasmanda 1-0 yenilere saşladı.

        İkinci hafta evinde Vanspor'a 3-0 kaybeden Naz-Naz, üçüncü haftada bu kez Elazığspor'a dış sahada 3-1 mağlup oldu. Ertesi hafta sahasında Menemen FK'ya karşı 4-1 kaybeden Nazillispor, 68 Aksarayspor deplasmanından da puansız döndü. Şu ana kadar kalesinde 11 gol görüp sadece 2 gol atabilen Nazillispor, eksi 11 averajla sezonun başı olmasına rağmen camiasını endişeye soktu. Nazillispor, profesyonel liglerde puanla tanışamayan 4 takımdan biri oldu.

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