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        Aydın'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda fuhşa zorlanan 6 kadın kurtarıldı, 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 14:34 Güncelleme: 30.09.2024 - 14:40
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        Aydın'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
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        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda fuhşa zorlanan 6 kadın kurtarıldı, 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

        Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bazı adreslerde fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, dün belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, fuhşa zorlanan 6 kadın kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen bir miktar para ve malzemelere el konuldu. Operasyonda kadınları fuhuş yapmaya zorladığı iddia edilen M.Y., N.A., E.E., E.K. ve R.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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