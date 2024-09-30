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        18 yıl hapis kararı bulunan firarı hükümlü yakalandı

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 22 ayrı suçtan 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Mehmet Kalaycı (39), polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 23:09 Güncelleme: 30.09.2024 - 23:15
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        18 yıl hapis kararı bulunan firarı hükümlü yakalandı
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        AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, 22 ayrı suçtan 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Mehmet Kalaycı (39), polis ekiplerince yakalandı. Kalaycı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 22 ayrı suçtan 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Mehmet Kalaycı'nın Profesör Muammer Aksoy Mahallesi'nde saklandığı evi tespit etti. Ekipler, saat 18.00 sıralarında eve düzenlenen operasyonla 'tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'silahla tehdit', 'yaralama', 'kamu malına zarar verme', 'hırsızlık' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçları başta olmak üzere 18 yıl 3 ay hapis kararı bulunan Mehmet Kalaycı'yı yakalayarak gözaltına aldı. Firari hükümlü Kalaycı, emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. Kalaycı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve Tutuk Evi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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