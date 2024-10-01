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        Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 çocuk yaralı

        AYDIN'ın Söke ilçesinde, ik otomobilin çarpıştığı kazada Salih Küçük (73) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, diğer otomobilde bulunan 2 kardeş Defne E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 21:57 Güncelleme: 01.10.2024 - 22:00
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        Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 çocuk yaralı
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        AYDIN’ın Söke ilçesinde, ik otomobilin çarpıştığı kazada Salih Küçük (73) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, diğer otomobilde bulunan 2 kardeş Defne E. (8) ve Yılmaz E. (6) yaralandı.

        Kaza, saat 18.30 sıralarında Söke - Kuşadası Çevreyolu Ankara Evleri Kavşağı'nda meydana geldi. Salih Küçük idaresindeki 09 SR 788 plakalı otomobil, ana yolda seyir halinde olduğu esnada kavşakta bulunan H.E. idaresindeki 09 YE 929 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan sürücü Salih Küçük’ü ağır yaralı olarak çıkarırken, diğer otomobilde bulunan 2 kardeş Defne E. ve Yılmaz E. de yaralandı. Yaralılar, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Küçük, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı 2 kardeşin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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