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        Eski eşini sokakta öldüren kişi, tutuklandı

        AYDIN'ın Didim ilçesinde, tartıştığı eski eşi Sibel Aygan'ı (34) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Mustafa Yıldırım (37), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 19:46 Güncelleme: 02.10.2024 - 19:50
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        Eski eşini sokakta öldüren kişi, tutuklandı
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        AYDIN'ın Didim ilçesinde, tartıştığı eski eşi Sibel Aygan'ı (34) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Mustafa Yıldırım (37), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Olay, dün saat 09.30 sıralarında Efeler Mahallesi Zeybek Caddesi'nde meydana geldi. 1 buçuk yıl önce eşi Mustafa Yıldırım'dan boşanan 2 çocuk annesi Sibel Aygan, evinden çıktığında eski eşi Yıldırım'ı karşısında gördü. Aygan ve Yıldırım arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldırım, yanındaki tabancayla Aygan'a ateş edip, ardından kaçtı. Aygan kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aygan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Mustafa Yıldırım'ın Muğla'nın Milas ilçesine kaçtığını tespit etti. Yıldırım, ilçede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Mustafa Yıldırım'ın, eski eşinin kendisini aldattığını düşünerek öldürdüğü ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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