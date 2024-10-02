Eski eşini sokakta öldüren kişi, tutuklandı

AYDIN'ın Didim ilçesinde, tartıştığı eski eşi Sibel Aygan'ı (34) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Mustafa Yıldırım (37), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında Efeler Mahallesi Zeybek Caddesi'nde meydana geldi. 1 buçuk yıl önce eşi Mustafa Yıldırım'dan boşanan 2 çocuk annesi Sibel Aygan, evinden çıktığında eski eşi Yıldırım'ı karşısında gördü. Aygan ve Yıldırım arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldırım, yanındaki tabancayla Aygan'a ateş edip, ardından kaçtı. Aygan kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aygan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.