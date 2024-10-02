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        Aydın'da 2 motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 2 motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 20:47 Güncelleme: 02.10.2024 - 20:50
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        Aydın'da 2 motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
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        AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, 2 motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 18.30 sıralarında Yıldıztepe Mahallesi 28 Sokak'ta meydana geldi. Mülkiye Ü. yönetimindeki 09 AKU 402 plakalı motosiklet, Sabri M.'nin kullandığı 09 ANZ 349 plakalı motosiklet ile sokakta çarpıştı. Kazanın ardından her iki motosiklet de yola savrularak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Mülkiye Ü. ve arkasındaki Berat Ü. ile diğer motosiklet sürücüsü Sabri M. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. 

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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