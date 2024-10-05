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        Aydın'da zeytinlik yangını

        AYDIN'ınEfeler ilçesinde zeytinlikte yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 15:54 Güncelleme: 05.10.2024 - 16:00
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        Aydın'da zeytinlik yangını
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        AYDIN'ınEfeler ilçesinde zeytinlikte yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Ambarcık Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte, saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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