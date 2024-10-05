Aydın'da zeytinlik yangını

Ambarcık Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte, saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

AYDIN'ınEfeler ilçesinde zeytinlikte yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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