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        Dervişoğlu: Asıl mesele tarımda doğru planlamanın yapılmaması

        İYİParti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Türkiye'nin her yerinde çiftçi, perişan edilmiş durumda.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 16:22 Güncelleme: 05.10.2024 - 16:25
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        Dervişoğlu: Asıl mesele tarımda doğru planlamanın yapılmaması
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        İYİParti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Türkiye'nin her yerinde çiftçi, perişan edilmiş durumda. Asıl mesele tarımda doğru planlamanın yapılmamasıdır. Stratejik ürün planlamasının doğru belirlenememesi ve buna bağlı olarak çiftçinin mağdur edilmesidir" dedi.

        Aydın'a ziyaret için gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun ilk durağı, Söke oldu. Söke'de Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan pamuk hasadına katılan Dervişoğlu, çiftçilerle de bir araya geldi. Pamuk tarlasına gelen Dervişoğlu'nu çiftçiler, çiçek yerine pamuk vererek karşıladı. Ziyarete İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Ahmet Ertürk'ün yanı sıra ziraat odaları ve çok sayıda çiftçi ile partililer katıldı.

        'TUTTUĞUMUZ HER YERDEN BİR AH ÇIKIYOR'

        Pamuk tarlasında çiftçilere seslenen Dervişoğlu, "Böyle bir günde sizlerle pamuk tarlasında buluşmuş olmaktan mutluyum. Türkiye'nin her yerinde dert dinlemeye, dert sahibinin olduğu yere gidiyorum. Fındıkçının derdini Karadeniz'de, fıstıkçının derdini Gaziantep'te ve sebzecinin derdini Bursa'da yine tarlalarında dinledik. Tuttuğumuz her yerden bin ah çıkıyor. Pamuk tarlalarında da derdin ne olduğunu diğer siyasilere oranla daha iyi bildiğimi söyleyebilirim. Dert sahibi olan sadece pamuk üreticileri değil. Türkiye'nin her yerinde çiftçi, perişan edilmiş durumda. Asıl mesele tarımda doğru planlamanın yapılmamasıdır. Stratejik ürün planlamasının doğru belirlenememesi ve buna bağlı olarak çiftçinin mağdur edilmesidir. Destekler çok önemlidir. Bu topraklar sıradan topraklar değil. Çiftçilerimizin tarlalarına olan sadakatleri, aynı zamanda vatana olan bağlılıkları ve sadakatleri ile eş değerdir. Her çiftçinin tarlası onun vatanıdır. Bu topraklarda ekim yapılırken, aynı zamanda vatanı yaşatma mücadelesi verilmiş oluyor. Eğer bu toprakların çiftçisi para kazanamıyorsa, kim para kazanacaktır? Toprağa ter düşürseniz, burada fidan olur. Bu denli bereketli bir arazi var" dedi.

        'ÇİFTÇİ BU İŞİN İÇİNDEN NASIL ÇIKACAK?'

        Dervişoğlu, "Pamuk, AB'nin kabul ettiği bir coğrafi işaretleme tescili almış bir üründür. Pamukta bugünün maliyeti 25 ila 28 TL arasındadır. İcarlı ekim yapıyorsanız, bu 24-35 TL'ye kadar çıkıyor. Pamuk fiyatı ise kilosu 25 TL olarak belirlenmiş. Çiftçi bu işin içinden nasıl çıkacak? Türkiye'nin Gayri Resmi Milli Hasılası, 1 trilyon 100 milyar dolardır. Çiftçiye verilmesi gereken desteği de bunun yüzde 1'i olarak 10 milyar doların üstünde olduğunu hesaplar. Çiftçiye bu zamana kadar mazot ve diğer destekler içine katıldığında 157 milyar verildiğine bakarsanız, çiftçi bu yıl için devletten 200 milyar lira alacaklıdır. Bu derdin çözümü, çok zor değil. Adnan Menderes'in doğduğu topraklardayım. Buraya, 'Yeter söz milletindir' demeye geldim. Çiftçinin hak ettiğini çiftçiye verirseniz, çiftçi dertlerinden kurtulur. Türkiye'nin 1 milyon 200 bin ton pamuğa ihtiyacı var. Türkiye bunun sadece 650 tonunu üretebiliyor. Geri kalan pamuk ithal ediliyor. İthalat lobisine verdiğiniz parayı çiftçiye verirseniz, bu derdi yerinde, pamuk tarlasında çözmüş olursunuz. Bize güvenin, bu memleketin çözülmeyecek bir derdi yok" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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