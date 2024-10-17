Bakan Uraloğlu: Aydın-Denizli Otoyolu ile 2 saat süren yolculuk süresi 55 dakikaya indi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu sayesinde 1,5 ila 2 saat süren yolculuk süresinin 55 dakikaya indiğini belirterek, "Otoyolumuzla; zamandan 4,5 milyar lira, akaryakıttan ise 800 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 5,3 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 61 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız" dedi.

Aydın-Denizli Otoyolu’nun trafiğe açılışı nedeniyle Aydın Gişeleri'nde tören düzenlendi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanı sıra Aydın Valisi Yakup Canbolat, Muğla Valisi İdris Akbıyık ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş da katıldı. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada, "Önde gelen birer sanayi, ticaret ve turizm merkezi olan Denizli ile dağlarından yağ, ovalarından bal akan Aydın için çok önemli bir anı yaşıyoruz. 163 kilometrelik uzunluğu ve modern altyapısıyla Ege Bölgesi'nin ulaşım haritasını yeniden çizen Aydın-Denizli Otoyolumuzun; Aydın Çevre Yolu'ndan başlayıp Kuyucak Kavşağı'nda son bulan 70 kilometrelik kesimini trafiğe açmanın mutluluğunu paylaşıyoruz" dedi.

Geçen yıl otoyolun 60'ıncı kilometresinde yer alan Kuyucak Kavşağı ile 140'ıncı kilometresindeki Kocabaş Kavşağı arasında kalan 80 kilometre ana gövde, 13 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 93 kilometrelik kesimini hizmete sunduklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Şimdi kalan 70 kilometreyi de tamamlayarak otoyolumuzun tamamını trafiğe açmış olduk. Otoyolumuzun tamamını, 6 şeritli 140 kilometre ana yol ve 4 şeritli 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplamda 163 kilometre uzunluğunda inşa ettik. İnşallah önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle yolumuzun resmi açılış törenini de gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'ULAŞIM AĞIMIZIN GÜCÜNE GÜÇ KATTIK' "Bugün, bölgemiz için yeni bir dönemin başlangıcı niteliğindedir" diyen Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti: "Aydın ve Denizli illerimiz, kadim ticaret yollarının kesiştiği, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında önemli bir köprü vazifesi gören şehirlerimizdir. Özellikle ticari ve turistik trafiğin geçiş noktası olan bölgemizin ulaşım altyapısı, daha önceleri hayata geçirilen İstanbul-İzmir Otoyolu ve İzmir-Aydın Otoyolu ile önemli ölçüde güçlendirilmişti. Şimdi Aydın-Denizli otoyolunun tamamının trafiğe açılmasıyla bu bölgedeki ulaşım ağımızın gücüne güç katmış olduk."

'YOLCULUK SÜRESİNİ 55 DAKİKAYA İNDİRDİK' Bakan Uraloğlu, "Otoyol güzergahımızın daha önce trafiğe açtığımız ilk etabı Kocabaş'tan başlayıp, Pamukkale, Kumkısık, Sarayköy ve Buharkent'ten geçerek Kuyucak'a ulaşıyordu. Bugün hizmete açacağımız 2. Etap ise Kuyucak'tan başlayarak, Nazilli, Yenipazar ve Köşk ilçelerini geçerek Aydın'da sonlanıyor. Otoyolumuz sayesinde; Aydın ve Denizli arasında D-320 devlet yolu üzerinden 11 ilçe ve 46 adet sinyalize kavşak geçerek, trafik şartlarına göre 1,5 ila 2 saat süren yolculuk süresini 55 dakikaya indirdik" dedi.

'OTOYOL İLE YILLIK TOPLAM 5,3 MİLYAR LİRA TASARRUF EDECEĞİZ' Otoyol ile Ege Bölgesi'nin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerini çok daha kısa sürede nakledebileceğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Özellikle yaz aylarında turizme bağlı olarak artan yolculuk taleplerinin olduğu Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerimize de ulaşımı daha konforlu bir hale getirmiş olduk. Artık bölgeyi ziyaret edecek ve konaklayacak yerli ve yabancı turistlerimize çok daha rahat bir seyahat imkanı sağlamış olacağız. Ayrıca daha kısa sürede daha fazla noktaya ulaşabilme imkanı, turistlerin bölgede daha fazla zaman geçirmelerine ve farklı destinasyonları keşfetmelerine de imkan tanıyacak. Turizm çeşitliliğini artırarak bölgenin ekonomisine katkı sağlayacak. Bölgeye yapılan yatırımların artmasına ve yeni turizm tesislerinin açılmasına da öncülük ederek yeni istihdam imkanlarını da artıracak. Tıpkı, Denizli'den geçen ve Aydın Söke'den denize dökülen Büyük Menderes Nehri'nin bu topraklara hayat vermesi gibi, bu otoyol da bölgemizin ekonomisine can suyu olacak. Otoyolumuzla; zamandan 4,5 milyar lira, akaryakıttan ise 800 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 5,3 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 61 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız" diye konuştu.

'KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ İLE DEV ULAŞTIRMA YATIRIMLARI HAYATA GEÇTİ' Aydın-Denizli Otoyolu projesi gibi Türkiye'yi geleceğe taşıyan nice dev ulaştırma yatırımının kamu-özel iş birliği modeli ile hayata geçtiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Kamu-Özel İş Birliği bir yapım modeli olduğu kadar aynı zamanda bir finansman modelidir. Yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projelerin gerçekleşmesinde, kamu kaynağı kullanılmadan özel sektör imkanları ve finansmanıyla yatırımların çok daha kısa sürede gerçekleşmesini sağlıyoruz. Örneğin Aydın-Denizli Otoyolu’muzun temelini 2020 yılı sonlarında atmıştık. Yaklaşık 4 yıl içerisinde yolumuzu tamamlayarak trafiğe açtık. Eğer bu model ile yapımını gerçekleştirmeseydik çok daha uzun bir yapım süresinden bahsediyor olacaktık. 7 ila 20 yıl arasında tamamlanan projeleri kamu özel iş birliği modeli ile 5 yıldan daha kısa sürelerde tamamlıyoruz. Örneğin yine 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yolları projemiz. Yapım süresi 5 yıl olarak öngörülmüştü ama yüklenici firma 4,5 yılda projeyi tamamladı. Ayrıca kamu özel iş birliği projeleri uluslararası rekabete açık ihaleler olduğu için mutlaka uluslararası kredi şartları da var ve bu vesileyle ülkemize döviz girişi de sağlamış oluyoruz. Örneğin iki gün önce yine bu model ile ülkemize kazandıracağımız 120 kilometre uzunluğundaki Ankara-Kırıkkale-Delice ve 122 kilometre uzunluğundaki Antalya-Alanya Otoyollarımızın yapımlarını başlatacak sözleşmeleri de imzaladık" dedi.

'DENİZLİ-BURDUR VE BURDUR-ANTALYA OTOYOLLARINI DA HAYATA GEÇİRECEĞİZ' Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aydın-Denizli Otoyolu projemizin ardından sonraki etaplarda yapılacak olan Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya Otoyollarını da hayata geçireceğiz. Tamamlandıklarında, İzmir ile Antalya arasındaki 580 kilometrelik devlet yolu uzunluğunu 440 kilometrelik otoyola çevireceğiz. İzmir'den Antalya'ya kadar daha hızlı, güvenli ve konforlu kesintisiz bir otoyol ulaşımı sağlayacağız. Böylece İzmir'den Antalya'ya ulaşım süresi 6-7 saatten 3-3,5 saate düşecek ve 2 büyük turizm merkezi birbirine daha da yaklaştırmış olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle artık tamamını trafiğe açtığımız Aydın- Denizli otoyolumuzun başta bölgede yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere tüm ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."