Efeler 09 SK - 52 Orduspor FK: 0-1

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta evinde 52 Orduspor FK ile karşı karşıya gelen Efeler 09 SK, son dakika golüyle maçı 1-0 kaybetti. Konuk 52 Orduspor’da 28’inci dakikada Hüseyin Furkan kırmızı kart gördü. İlk devresi golsüz sona eren maçın 89’uncu dakikasında Emre Gemici, Ordu ekibine galibiyeti getiren golü kaydetti. Efeler 09, bu sonuçla 9 puanda kalırken 52 Orduspor puanını 11 yaptı.

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