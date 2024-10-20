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        Efeler 09 SK - 52 Orduspor FK: 0-1

        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde 52 Orduspor FK ile karşı karşıya gelen Efeler 09 SK, son dakika golüyle maçı 1-0 kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 17:42 Güncelleme: 20.10.2024 - 17:42
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        Efeler 09 SK - 52 Orduspor FK: 0-1
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        TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta evinde 52 Orduspor FK ile karşı karşıya gelen Efeler 09 SK, son dakika golüyle maçı 1-0 kaybetti. Konuk 52 Orduspor’da 28’inci dakikada Hüseyin Furkan kırmızı kart gördü. İlk devresi golsüz sona eren maçın 89’uncu dakikasında Emre Gemici, Ordu ekibine galibiyeti getiren golü kaydetti. Efeler 09, bu sonuçla 9 puanda kalırken 52 Orduspor puanını 11 yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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