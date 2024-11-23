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        Motosiklet refüje çarptı; sürücü öldü, arkadaşı ağır yaralandı

        AYDIN'ın Köşk ilçesinde refüje çarpıp, yola savrulan motosikletin sürücüsü İsmail Ateş (19) hayatını kaybetti, arkadaşı Eray D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 13:02 Güncelleme: 23.11.2024 - 13:05
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        Motosiklet refüje çarptı; sürücü öldü, arkadaşı ağır yaralandı
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        AYDIN'ın Köşk ilçesinde refüje çarpıp, yola savrulan motosikletin sürücüsü İsmail Ateş (19) hayatını kaybetti, arkadaşı Eray D., ağır yaralandı.

        Kaza, saat 03.00 sıralarında Denizli-Aydın kara yolunda meydana geldi. Aydın yönüne giden İsmail Ateş (19) yönetimindeki plakasız motosiklet, iddiaya göre hız sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada, motosiklette bulunan İsmail Ateş ile Eray D. yola savruldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede İsmail Ateş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Eray D. ise ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Eray D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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