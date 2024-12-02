Kuşadasıspor'dan müthiş çıkış
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk 9 maçını kaybederek ligin dibine demir atan Kuşadasıspor, son 4 maçından 3 galibiyet, 1 beraberlikle ayrılıp 10 puan çıkararak müthiş bir çıkış yakaladı.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk 9 maçını kaybederek ligin dibine demir atan Kuşadasıspor, son 4 maçından 3 galibiyet, 1 beraberlikle ayrılıp 10 puan çıkararak müthiş bir çıkış yakaladı. Bu periyotta ilk olarak evinde Tokat Belediye Plevnespor'u 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, daha sonra deplasmanda Kırşehir FSK'yı 3-2 dize getirdi. Bir sonraki hafta kendi sahasında Ergene Velimeşespor'la 0-0 berabere kalan Kuşadasıspor, son olarak deplasmanda Kemerkent Bulvarspor'u 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü. Kuşadası temsilcisi düşme hattından kurtulamamasına rağmen aldığı sonuçlarla üst sıralara tırmanacağının sinyallerini verdi.
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