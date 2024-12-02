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        Aydın'da sahte içkiden zehirlenen kişi, 1 hafta sonra öldü

        AYDIN'ın Çine ilçesinde sahte alkol içki içen Süleyman Vural (29), tedavi gördü hastanede 1 hafta sonra yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 19:09 Güncelleme: 02.12.2024 - 19:09
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        Aydın'da sahte içkiden zehirlenen kişi, 1 hafta sonra öldü
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        AYDIN'ın Çine ilçesinde sahte alkol içki içen Süleyman Vural (29), tedavi gördü hastanede 1 hafta sonra yaşamını yitirdi.

        Çine'nin kırsal Çöğürlük Mahallesi'nde oturan Süleyman Vural, iddiaya göre, 25 Kasım'da evinde içki içtikten sonra fenalaştı. Vural, yakınların ihbarı üzerine gelen ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vural, doktorların buradaki ilk müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. İçtiği sahte içkiden zehirlenen Vural, bugün yaşamını yitirdi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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