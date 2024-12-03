Klavyeyi burnu ile kullanarak ikinci kitabını bitirdi

AYDIN'da yaşayan ve 'beyin felci' olarak bilinen doğuştan serebral palsi (SP) hastası olan Mustafa Erol (43), bilgisayar klavyesini burnuyla kullanıp 7 yılda yazdığı 'Herkes Beni Engelli Sanıyo' isimli hikaye kitabının ardından, 'Engelli Kemal'in hayatı' adlı romanını da 5 yılda bitirdi. Anne Hatice Erol (63), "Ellerini kullanamadığı için burnuyla tuşlara dokunarak yazıyor. Burnuyla yazdığı için bir kelime, onun için büyük zaman alıyor" dedi.

Efeler ilçesinde yaşayan emekli memur Mehmet Emin (68) ve ev kadını Hatice Erol çiftinin 2 çocuğundan en büyüğü olan serebral palsi hastası Mustafa Erol, okumayı evde kendi imkanlarıyla öğrendikten sonra 1999 yılında ilkokulu, ardından ortaokulu ve liseyi dışarıdan bitirerek mezun oldu. Üniversite sınavına girip kazandığı Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde 2 yıllık Halkla İlişkiler Bölümü'nü 2008 yılında tamamlayan Erol, aynı okulda dikey geçiş yaparak İşletme Fakültesi'ni de 2011'de bitirdi. Adnan Menderes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde ise yüksek lisansını 2019'da tamamlayan Erol, 8 yıl önce piyasaya çıkardığı 'Herkes Beni Engelli Sanıyo' isimli hikaye kitabının ardından bilgisayar klavyesini burnuyla kullanıp 'Engelli Kemal'in hayatı' adlı romanı da 5 yılda bitirdi.

'MUSTAFA İÇİN İĞNEYLE KUYU KAZMAYA BENZİYOR' Oğlunun okumayı da en az yazmak kadar çok sevdiğini ve 500'ün üzerinde kitap okuduğunu belirten Hatice Erol, "Ellerini kullanamadığı için burnuyla tuşlara dokunarak yazıyor. Oğlumun bu yaptığı, iğneyle kuyu kazmak gibi bir şey. Burnuyla yazdığı için, bir kelime, onun için büyük zaman alıyor. İkinci kitabına başlayalı da 5 yıl oldu. Onu da tamamladı, son kontrolleri yapıyor. Çok güzel bir roman yazdı. Yazmayı sevdiği kadar okumayı da çok seviyor. Gece gündüz kitap okur. Yazar, yorulduğu zaman okumaya başlar" dedi.