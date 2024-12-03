Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Klavyeyi burnu ile kullanarak ikinci kitabını bitirdi

        AYDIN'da yaşayan ve 'beyin felci' olarak bilinen doğuştan serebral palsi (SP) hastası olan Mustafa Erol (43), bilgisayar klavyesini burnuyla kullanıp 7 yılda yazdığı 'Herkes Beni Engelli Sanıyo' isimli hikaye kitabının ardından, 'Engelli Kemal'in hayatı' adlı romanını da 5 yılda bitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 10:57 Güncelleme: 03.12.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Klavyeyi burnu ile kullanarak ikinci kitabını bitirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN'da yaşayan ve 'beyin felci' olarak bilinen doğuştan serebral palsi (SP) hastası olan Mustafa Erol (43), bilgisayar klavyesini burnuyla kullanıp 7 yılda yazdığı 'Herkes Beni Engelli Sanıyo' isimli hikaye kitabının ardından, 'Engelli Kemal'in hayatı' adlı romanını da 5 yılda bitirdi. Anne Hatice Erol (63), "Ellerini kullanamadığı için burnuyla tuşlara dokunarak yazıyor. Burnuyla yazdığı için bir kelime, onun için büyük zaman alıyor" dedi.

        Efeler ilçesinde yaşayan emekli memur Mehmet Emin (68) ve ev kadını Hatice Erol çiftinin 2 çocuğundan en büyüğü olan serebral palsi hastası Mustafa Erol, okumayı evde kendi imkanlarıyla öğrendikten sonra 1999 yılında ilkokulu, ardından ortaokulu ve liseyi dışarıdan bitirerek mezun oldu. Üniversite sınavına girip kazandığı Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde 2 yıllık Halkla İlişkiler Bölümü'nü 2008 yılında tamamlayan Erol, aynı okulda dikey geçiş yaparak İşletme Fakültesi'ni de 2011'de bitirdi. Adnan Menderes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde ise yüksek lisansını 2019'da tamamlayan Erol, 8 yıl önce piyasaya çıkardığı 'Herkes Beni Engelli Sanıyo' isimli hikaye kitabının ardından bilgisayar klavyesini burnuyla kullanıp 'Engelli Kemal'in hayatı' adlı romanı da 5 yılda bitirdi.

        'MUSTAFA İÇİN İĞNEYLE KUYU KAZMAYA BENZİYOR'

        Oğlunun okumayı da en az yazmak kadar çok sevdiğini ve 500'ün üzerinde kitap okuduğunu belirten Hatice Erol, "Ellerini kullanamadığı için burnuyla tuşlara dokunarak yazıyor. Oğlumun bu yaptığı, iğneyle kuyu kazmak gibi bir şey. Burnuyla yazdığı için, bir kelime, onun için büyük zaman alıyor. İkinci kitabına başlayalı da 5 yıl oldu. Onu da tamamladı, son kontrolleri yapıyor. Çok güzel bir roman yazdı. Yazmayı sevdiği kadar okumayı da çok seviyor. Gece gündüz kitap okur. Yazar, yorulduğu zaman okumaya başlar" dedi.

        YÜKSEK LİSANS TEZİ KİTAPLAŞACAK

        Erol, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Mustafa ile geçen hafta Aydın'da açılan kitap fuarına katıldık. Orada bir yayınevi yazarı Mustafa'nın yazdığı yüksek lisans tezini inceledi ve çok beğendi. Bu tezi kitap haline dönüştürüp üniversitelerde çok işe yarayacağını söyledi. Kitabın maliyeti 50 bin TL. Bu parayı toparlayabilirsek Mustafa'nın 2025 yılında 3 basılı kitabı olacak. Oğlum çok akıllı, eğer elinden tutulursa çok büyük işler başaracağından ve büyük yazar olacağından şüphemiz yok. Engelli olmayan bir insan bile Mustafa'nın yazdığı bu tezi yazamaz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Kasım ayı enflasyonu belli oldu
        Kasım ayı enflasyonu belli oldu
        Otomobilde ikinci tarihi rekorun ayak sesleri
        Otomobilde ikinci tarihi rekorun ayak sesleri
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de son durum ne?
        Çip devinin CEO'su istifaya zorlandı!
        Çip devinin CEO'su istifaya zorlandı!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Ayhan Bora Kaplan davasında karar!
        Ayhan Bora Kaplan davasında karar!
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        Fransa'da hükümet düşer mi?
        Fransa'da hükümet düşer mi?
        "Tarih onu affetmeyecek"
        "Tarih onu affetmeyecek"
        Oğlu zihinsel engelliydi! Böyle baba az bulunur! İşte yılın babası!
        Oğlu zihinsel engelliydi! Böyle baba az bulunur! İşte yılın babası!
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Kız kardeşinin başını kesmişti! Baltalı caniye son sözü soruldu!
        Kız kardeşinin başını kesmişti! Baltalı caniye son sözü soruldu!
        "G.Saray'ı koruyacak fark kalmadı"
        "G.Saray'ı koruyacak fark kalmadı"
        Noel Baba'nın gizemli evi: Kuzey Kutbu’nu neden seçti?
        Noel Baba'nın gizemli evi: Kuzey Kutbu’nu neden seçti?
        Trump'tan Trudeau'ya: Kanada 51. eyalet olsun
        Trump'tan Trudeau'ya: Kanada 51. eyalet olsun
        Oscar'dan umudu yok
        Oscar'dan umudu yok
        "Yeni kötülüğe hazırlıklı değiliz"
        "Yeni kötülüğe hazırlıklı değiliz"

        Benzer Haberler

        Efeler'de Dünya Engelliler Günü kapsamında spor etkinliği düzenlendi
        Efeler'de Dünya Engelliler Günü kapsamında spor etkinliği düzenlendi
        Aydın'da veteriner kliniğinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
        Aydın'da veteriner kliniğinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
        Aydın'da sahte içkiden zehirlenen kişi, 1 hafta sonra öldü
        Aydın'da sahte içkiden zehirlenen kişi, 1 hafta sonra öldü
        Motosikletlinin öldüğü kazaya, sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet neden ol...
        Motosikletlinin öldüğü kazaya, sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet neden ol...
        Nazilli'de bedensel engelli çocuk, hayalini kurduğu makinist koltuğuna otur...
        Nazilli'de bedensel engelli çocuk, hayalini kurduğu makinist koltuğuna otur...
        Kuşadasıspor'dan müthiş çıkış
        Kuşadasıspor'dan müthiş çıkış