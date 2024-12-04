Nazillispor'da 3 ayrılık

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u 2-1 yenerek nefes alan Nazillispor'da 1 oyuncu ve 2 teknik sorumlu takımdan ayrıldı. Siyah-beyazlılar sezon başında Çatalcaspor'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Cumhur Yılmaztürk'le vedalaştı. Bu sezon 6 karşılaşmada siyah-beyazlı formayı giyen 34 yaşındaki futbolcu ile karşılıklı olarak anlaşma sağlandığı açıklandı. Nazillispor, Cumhur'un yanı sıra teknik heyette görev alan atletik performans antrenörü İbrahim Kocabaş ve yardımcı antrenör Semih Atıcı ile de yollarını ayırdı. İbrahim Kocabaş ve Semih Atıcı, antrenmanda futbolcularla vedalaştı. Semih Atıcı'nın altyapıda U15 takımının başında görev yapacağı öğrenildi.