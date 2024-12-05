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        Evinde iklimlendirme çadırı kurup, skunk yetiştiren şüpheliye gözaltı

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde evinde iklimlendirme çadırı içerisine kurduğu özel düzenekle skunk yetiştirip, satan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 12:31 Güncelleme: 05.12.2024 - 12:35
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        Evinde iklimlendirme çadırı kurup, skunk yetiştiren şüpheliye gözaltı
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        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde evinde iklimlendirme çadırı içerisine kurduğu özel düzenekle skunk yetiştirip, satan M.E.K., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçede uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi sonrası çalışma başlattı. Çalışma sonucu adresi belirlenen şüphelinin evine dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; iklimlendirme çadırı içerisine özel bir düzenek kurularak skunk yetiştirilip, uyuşturucu imalatı ve satışı yapıldığı tespit edildi. Kurduğu özel düzeneğin içerisinde 12 satışa hazır olarak paketlenmiş 110 gram skunk, 83 kök skunk bitkisi, 5 gram kokain maddesi, 2 hassas terazi, 1 esrar öğütme aleti, suçtan elde dildiği değerlendirilen 13 bin 500 TL ve 200 euro para, 1 iklimlendirme çadırı, 7 uyuşturucu imalinde kullanılan cihaz, 11 litre sıvı gübre, 23 metre havalandırma hortumu ve 120 ölçek çubuğu ele geçirildi. M.E.K. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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