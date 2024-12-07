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        Durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama

        AYDIN'ınNazilli ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp, sürücüsünün kaçtığı otomobilde metamfetamin ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 12:46 Güncelleme: 07.12.2024 - 12:50
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        Durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama
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        AYDIN'ınNazilli ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp, sürücüsünün kaçtığı otomobilde metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli, tutuklandı.

        Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı. Takibin ardından durdurulmak istenen otomobilin sürücüsü 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Takip sonucu sürücüsü durdurulan otomobilde yapılan aramada, 60 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Gökhan Erkan (23) ile yanındaki M.K. (15) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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