Durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı. Takibin ardından durdurulmak istenen otomobilin sürücüsü 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Takip sonucu sürücüsü durdurulan otomobilde yapılan aramada, 60 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Gökhan Erkan (23) ile yanındaki M.K. (15) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.