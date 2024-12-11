Efeler 09'da sportif direktör Hakan Yılmaz oldu
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Efeler 09 SFK'nın yeni sportif direktörü belli oldu.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Efeler 09 SFK'nın yeni sportif direktörü belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Emre Doğan ile yollarını ayıran Aydın ekibi Hakan Yılmaz ile anlaşma sağladı. Sportif Direktör Hakan Yılmaz görevine başlarken, yeni sportif direktörün futbolcular ile kulüp arasında köprü görevini üstleneceği ve transfer çalışmalarında da kulüp yetkililerine ve oyuncu izleme komitesine yardımcı olacağı belirtildi.
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