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        Nazilli'de koku ihbarı üzerine temizlenen evden 4 kamyon çöp çıktı

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kötü koku ihbarı üzerine belediye ekiplerinin temizlediği evden 4 kamyon çöp çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 19:04 Güncelleme: 11.12.2024 - 19:10
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        Nazilli'de koku ihbarı üzerine temizlenen evden 4 kamyon çöp çıktı
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        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kötü koku ihbarı üzerine belediye ekiplerinin temizlediği evden 4 kamyon çöp çıkarıldı. Engelli olduğu öğrenilen ev sahibi Nurten Arzıman (68), belediye ekiplerine zorluk çıkarırken, aynı evin daha önce de 6 kez temizlendiği öğrenildi.

        Nazilli Belediye Temizlik İşleri ekipleri, Zafer Mahallesi 12 Sokak üzerinde bir evden kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Eve gelen belediye ekipleri, içeri girdiklerinde çöp yığınıyla karşılaştı. Engelli olduğu öğrenilen ev sahibi Nurten Arzıman'ın itirazlarına rağmen temizlenen evden 4 kamyon çöp çıktı. Aynı evin daha önce de 6 kez temizlendiği öğrenildi. Belediye ekiplerine zorluk çıkartan Arzıman, polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Çöplerin boşaltılmasının ardından ev, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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