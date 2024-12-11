Firari mahkum, 72 saatlik takip sonucu yakalandı

AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, 28 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan Y.Ç. (33), polis ekiplerinin 72 saatlik takibi sonucu yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine 28 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan Y.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, 72 saatlik takip sonucu firari mahkum Y.Ç.'yi Yıldıztepe Mahallesi'nde yakaladı. Y.Ç.'nin 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma' suçundan 28 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve Tutuk Evi'ne gönderildi.