Nazillispor'a lisans umudu

FUTBOL Federasyonu Ulusal Kulp Lisans Kurulu tarafından yükümlülüklerini yerine getirmediği için 3 puan silme cezası alan TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Nazillispor, TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda değişiklik yapmasıyla umutlandı. TFF, ulusal lisans şartlarını yerine getirememiş kulüplere ek süre tanıyarak başvuru tarihini 10 Şubat'a kadar uzattı. Nazillispor, ulusal lisans başvuru süresinin uzatılmasıyla silinen 3 puanını geri almayı hedefliyor.

Başkan Şahin Kaya, "Kulübümüzün puan silinme kararı vergi ve SGK borçlarından kaynaklandı. Puanımız vergi ve SGK borçlarımız nedeniyle silinmişti. TFF, yönetmelikte değişiklik yaparak süreyi 10 Şubat'a uzattı. SGK'dan, 'Borcu yoktur' yazımızı aldık. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndaki vergi borcumuzu da yeniden yapılandırdık. Her şeyimiz artık hazır. 3 puanımızı kurtardığımızı söyleyebiliriz. Federasyon sitesi puanı silinmiş olarak göstermemişti. Yakında TFF'den resmi bir açıklama da gelecek inşallah. Sevinçle bu kararı bekliyoruz" dedi.