Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazillispor'a lisans umudu

        FUTBOL Federasyonu Ulusal Kulp Lisans Kurulu tarafından yükümlülüklerini yerine getirmediği için 3 puan silme cezası alan TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Nazillispor, TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda değişiklik yapmasıyla umutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 12:22 Güncelleme: 13.12.2024 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazillispor'a lisans umudu
        ABONE OL
        ABONE OL

        FUTBOL Federasyonu Ulusal Kulp Lisans Kurulu tarafından yükümlülüklerini yerine getirmediği için 3 puan silme cezası alan TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Nazillispor, TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda değişiklik yapmasıyla umutlandı. TFF, ulusal lisans şartlarını yerine getirememiş kulüplere ek süre tanıyarak başvuru tarihini 10 Şubat'a kadar uzattı. Nazillispor, ulusal lisans başvuru süresinin uzatılmasıyla silinen 3 puanını geri almayı hedefliyor.

        Başkan Şahin Kaya, "Kulübümüzün puan silinme kararı vergi ve SGK borçlarından kaynaklandı. Puanımız vergi ve SGK borçlarımız nedeniyle silinmişti. TFF, yönetmelikte değişiklik yaparak süreyi 10 Şubat'a uzattı. SGK'dan, 'Borcu yoktur' yazımızı aldık. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndaki vergi borcumuzu da yeniden yapılandırdık. Her şeyimiz artık hazır. 3 puanımızı kurtardığımızı söyleyebiliriz. Federasyon sitesi puanı silinmiş olarak göstermemişti. Yakında TFF'den resmi bir açıklama da gelecek inşallah. Sevinçle bu kararı bekliyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        "Uyuşturucu suçları için 106 cezaevi açılacak"
        "Uyuşturucu suçları için 106 cezaevi açılacak"
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Esenboğa'da yolcu kapasitesi 30 milyona çıkıyor
        Esenboğa'da yolcu kapasitesi 30 milyona çıkıyor
        Sokak hayvanları düzenlemesinde yönetmelik yayınlandı
        Sokak hayvanları düzenlemesinde yönetmelik yayınlandı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Kura şansı bizimle olsun!
        Kura şansı bizimle olsun!
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Gökyüzünde 2024'ün son şöleni
        Gökyüzünde 2024'ün son şöleni
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok

        Benzer Haberler

        Aydın filede Fenerbahçe önünde
        Aydın filede Fenerbahçe önünde
        Zeytin hasadından dönen çiftçi devrilen traktörün altında can verdi
        Zeytin hasadından dönen çiftçi devrilen traktörün altında can verdi
        GÜNCELLEME - Aydın'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 37 öğ...
        GÜNCELLEME - Aydın'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 37 öğ...
        Aydın'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Aydın'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Aydın'da eşini darbederek öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında
        Aydın'da eşini darbederek öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında
        Söke'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Söke'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı