Kuşadasıspor - 23 Elazığ Futbol Kulübü: 0-1
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk devrenin son haftasında Kuşadasıspor evinde 23 Elazığ Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk devrenin son haftasında Kuşadasıspor evinde 23 Elazığ Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu. Maçın tek golünü konuk ekip adına 36'ncı dakikada penaltıdan Güray Fırat kaydetti. Art arda 2'nci mağlubiyetini alan düşme hattındaki Kuşadasıspor 10 puanda kalırken, Elazığ temsilcisi 17 puana ulaştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.