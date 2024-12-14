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        Kuşadasıspor - 23 Elazığ Futbol Kulübü: 0-1

        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk devrenin son haftasında Kuşadasıspor evinde 23 Elazığ Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 16:17 Güncelleme: 14.12.2024 - 16:17
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        Kuşadasıspor - 23 Elazığ Futbol Kulübü: 0-1
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        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk devrenin son haftasında Kuşadasıspor evinde 23 Elazığ Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu. Maçın tek golünü konuk ekip adına 36'ncı dakikada penaltıdan Güray Fırat kaydetti. Art arda 2'nci mağlubiyetini alan düşme hattındaki Kuşadasıspor 10 puanda kalırken, Elazığ temsilcisi 17 puana ulaştı.

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