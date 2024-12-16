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        Aydın'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, üç farklı zamanda aynı iş yerinin kurşunlanması olayı ile ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden Berke Can (26) tutuklandı, A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 21:20 Güncelleme: 16.12.2024 - 21:25
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        Aydın'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı
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        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, üç farklı zamanda aynı iş yerinin kurşunlanması olayı ile ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden Berke Can (26) tutuklandı, A.B. (23) ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, üç farklı zamanda Nazilli Oto Galericiler Sitesi'nde bulunan bir iş yerine yönelik düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, bir ay süren çalışma sonucu şüpheliler Berke Can ve A.B.'nin Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan adreslerine dün gece operasyon düzenledi. İki şüpheli gözaltına alınırken yapılan sorgulamada olayda kullanıldığı belirlenen tabanca, gömüldüğü yerden çıkarıldı.2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Berke Can tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve Tutuk Evi'ne gönderilirken, A.B. ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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