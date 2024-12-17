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        Nazillispor'da Hakan Fırıloğlu'ndan taraftara sitem

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Karaman FK'ya 1-0 mağlup olup galibiyet serisine nokta koyan Nazillispor'da Teknik Direktör Hakan Fırıloğlu taraftarların bir bölümüne sitemde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 12:34 Güncelleme: 17.12.2024 - 12:34
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        Nazillispor'da Hakan Fırıloğlu'ndan taraftara sitem
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Karaman FK'ya 1-0 mağlup olup galibiyet serisine nokta koyan Nazillispor'da Teknik Direktör Hakan Fırıloğlu taraftarların bir bölümüne sitemde bulundu. Maçın ikinci yarısında bazı kesimlerin oyuncuları ıslıkladığını belirten Fırıloğlu, "Teknik heyet olarak bizler ve tüm oyuncularımız kazanmak için canla başla çalışıyoruz. Bunun bilinmesini istiyoruz. Biz iyi yoldayız. Bu maça kadar 2'de 2 yaptık. Elbette evimizde kazanmak istiyorduk. Oyuncularımız 90 dakika boyunca koştu. Karşılaşmanın ikinci yarısında bazı taraftarlarımızın oyuncularımızı ıslıklaması bizleri çok üzdü" dedi.

        Hakan Fırıloğlu, devre arasına 1 maç kaldığını belirterek, "Belediye Derincespor karşılaşmasına çıkacağız. Deplasmanda kazanıp devreye moralli gireceğiz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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