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        Efeler 09'a yeni orta saha

        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Efeler 09 SFK, devre arasında ilk transferini yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 12:36 Güncelleme: 27.12.2024 - 12:40
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        Efeler 09'a yeni orta saha
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        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Efeler 09 SFK, devre arasında ilk transferini yaptı. Yeşil-beyazlılar orta saha oyuncusu Serhat Yeşilördek ile anlaştı. Son olarak Turgutlu 1984'te forma giyip ekim ayında serbest kalan 25 yaşındaki futbolcu, kariyerinde daha önce Kırşehir FK, Adıyaman FK, Siirt Özel İdarespor, 68 Aksaray ve Afyonspor takımlarda oynadı.

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