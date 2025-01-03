Kuşadasıspor'da Sevindik'le yollar ayrıldı
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk devreyi düşme hattında tamamlayan Kuşadasıspor'da teknik direktör Bayram Sevindik ile yollar ayrıldı.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk devreyi düşme hattında tamamlayan Kuşadasıspor'da teknik direktör Bayram Sevindik ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüpte 16 Ekim'de göreve gelen 52 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi. Kuşadasıspor, teknik patron Sevindik önderliğinde çıktığı 9 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Sezon başında Bülent Ataman'la yola çıkan Kuşadası temsilcisinde Bayram Sevindik'in ardından üçüncü teknik direktör arayışları başladı.
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