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        Kuşadasıspor'da Sevindik'le yollar ayrıldı

        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk devreyi düşme hattında tamamlayan Kuşadasıspor'da teknik direktör Bayram Sevindik ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 11:10 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:10
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        Kuşadasıspor'da Sevindik'le yollar ayrıldı
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        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk devreyi düşme hattında tamamlayan Kuşadasıspor'da teknik direktör Bayram Sevindik ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüpte 16 Ekim'de göreve gelen 52 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi. Kuşadasıspor, teknik patron Sevindik önderliğinde çıktığı 9 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Sezon başında Bülent Ataman'la yola çıkan Kuşadası temsilcisinde Bayram Sevindik'in ardından üçüncü teknik direktör arayışları başladı.

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