Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Kuşadasıspor'da Güleryüz dönemi

        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta düşme hattından kurtulmayı hedefleyen Kuşadasıspor'da Bayram Sevindik ile yolları ayıran yönetim teknik direktörlük görevine Yasin Güleryüz'ü getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 12:01 Güncelleme: 04.01.2025 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuşadasıspor'da Güleryüz dönemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta düşme hattından kurtulmayı hedefleyen Kuşadasıspor'da Bayram Sevindik ile yolları ayıran yönetim teknik direktörlük görevine Yasin Güleryüz'ü getirdi. Profesyonel olarak ilk teknik direktörlük deneyimini geçen sezon Sivas Dört Eylül Futbol'da yaşayan 50 yaşındaki çalıştırıcı, Sivas ekibinde 11 maçta 1.27 puan ortalaması yakaladı. Karşıyaka ve Göztepe altyapılarında da çalışan Güleryüz, sezonun ikinci yarısında siyah-beyazlı ekibi kümede tutmak için mesai yapacak. Kuşadasıpor'da Bülent Ataman ve Bayram Sevindik'in ardından üçüncü teknik direktör olarak Yasin Güleryüz işbaşı yaptı. Öte yandan yönetim takımın eski kaptanı Murat Çaydemir'i yuvaya döndürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adana'da kan donduran olay! Sokakta bıçaklı silahlı kanlı düello!
        Adana'da kan donduran olay! Sokakta bıçaklı silahlı kanlı düello!
        Üzüm yapraklarında pestisit, susam tohumlarında salmonella tespit edildi
        Üzüm yapraklarında pestisit, susam tohumlarında salmonella tespit edildi
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Ferdi Tayfur'a veda günü
        Ferdi Tayfur'a veda günü
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        "En düşük emekli aylığı çalışması Ocak'ta gerçekleşir"
        "En düşük emekli aylığı çalışması Ocak'ta gerçekleşir"
        "Tarihin en büyük ihaneti"
        "Tarihin en büyük ihaneti"
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        13 yaşındaki Efe yasa boğdu! Bir anneyi kahreden an!
        13 yaşındaki Efe yasa boğdu! Bir anneyi kahreden an!
        Komşuların "park yeri" kavgası ölümle bitti!
        Komşuların "park yeri" kavgası ölümle bitti!
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        Daha 20 yaşındaydı... İki arkadaşın kanlı kavgası!
        Daha 20 yaşındaydı... İki arkadaşın kanlı kavgası!
        İşlenmiş ette bağırsak kanseri riski!
        İşlenmiş ette bağırsak kanseri riski!
        En iyi 5 Alfred Hitchcock filmi
        En iyi 5 Alfred Hitchcock filmi

        Benzer Haberler

        Kuşadasıspor'da Sevindik'le yollar ayrıldı
        Kuşadasıspor'da Sevindik'le yollar ayrıldı
        Aydın'da tamirhanede çıkan yangın söndürüldü
        Aydın'da tamirhanede çıkan yangın söndürüldü
        Aydın'da üçüncü kattaki evin penceresinden düşen yaşlı kadın öldü
        Aydın'da üçüncü kattaki evin penceresinden düşen yaşlı kadın öldü
        Köşk'te izinsiz çalışan yabancı uyruklular ile işletmeye para cezası
        Köşk'te izinsiz çalışan yabancı uyruklular ile işletmeye para cezası
        Nazillispor'da değişim rüzgarları
        Nazillispor'da değişim rüzgarları
        Aydın'da ata çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Aydın'da ata çarpan motosikletin sürücüsü öldü