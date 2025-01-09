Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazillispor'da Muzaffer Taşkın'a Ganalı yardımcı geldi

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Nazillispor'da devre arasında takımın başına geçen teknik direktör Muzaffer Taşkın'ın ekibine Ganalı eksi futbolcu Mohammed Sumaila katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 11:52 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazillispor'da Muzaffer Taşkın'a Ganalı yardımcı geldi
        ABONE OL

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Nazillispor'da devre arasında takımın başına geçen teknik direktör Muzaffer Taşkın'ın ekibine Ganalı eksi futbolcu Mohammed Sumaila katıldı. Antalya kampına gelen 33 yaşındaki Sumaila kısa sürede takımın en sevilen isimlerinden biri oldu. Sumaila, ülkemizde daha önce Didim Belediyespor, Tire 1922 Spor, Torbalıspor, Ortaca Belediyespor, Gaziemir Gençlikspor, Tavşanlı, Güllübahçe ve Küçükpazar gibi amatör takımlarda forma giydi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        Kedi savaşı
        Kedi savaşı
        FT: Musk Starmer'ı görevden uzaklaştırmak istiyor
        FT: Musk Starmer'ı görevden uzaklaştırmak istiyor
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Biberde domates köfte ve kıymada kanatlı et
        Biberde domates köfte ve kıymada kanatlı et
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        5 kişiyi bıçaklamıştı! Maskeli, kasklı saldırgan için 108 yıl istendi
        5 kişiyi bıçaklamıştı! Maskeli, kasklı saldırgan için 108 yıl istendi
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Trump'ın yemin töreni için rekor bağış toplandı
        Trump'ın yemin töreni için rekor bağış toplandı
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"

        Benzer Haberler

        Aydın'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Aydın'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Aydın'da gönüllü gençler burnuyla kitap yazan Mustafa Erol'u ziyaret etti
        Aydın'da gönüllü gençler burnuyla kitap yazan Mustafa Erol'u ziyaret etti
        Nazillispor özel maçta moral buldu
        Nazillispor özel maçta moral buldu
        Aydın'da çatıdan düşen elektrik ustası yaşamını yitirdi
        Aydın'da çatıdan düşen elektrik ustası yaşamını yitirdi
        Aydın'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Aydın'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Aydın'da hayvan otlatma meselesinden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
        Aydın'da hayvan otlatma meselesinden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı