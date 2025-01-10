TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nazillispor, Antalya kampını bitirdi. Son olarak Karaköprü Belediyespor'la hazırlık maçında karşı karşıya gelen ve mücadeleyi 2-1 kaybeden siyah-beyazlılarda teknik direktör Muzaffer Taşkın iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getirdi. Takımın eksiklerini gördüklerini ifade eden Taşkın, "Antalya'da çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. İki hazırlık maçı oynadık. İlk maçımızı kazandık ikinci maçımızı ise kaybettik. Hem kamp çalışmalarımızda hem de oynadığımız hazırlık maçlarımızda artılarımızı ve eksilerimizi gördük. Çalışmalarımızı Nazilli'de, kendi tesislerimizde sürdüreceğiz" dedi.