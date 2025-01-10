Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet köstek olmasaydı çok daha büyük başarı hikayelerine imza atardık (2)

AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU'NUN AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın- Denizli Otoyolu'nun açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "İllerimiz arasındaki karayolu bağlantılarının çeşitlendirilmesi ve yolculuk sürelerinin azaltılması önceliklerimizin ilk sıralarında yer alıyor. Ticari ve turistik trafiğin ana güzergahlarından biri olan bölgemizin ulaşım altyapısını daha önce İzmir'de açtığımız İstanbul- İzmir Otoyolu ve İzmir- Aydın Otoyolu ile önemli ölçüde güçlendirmiştik. Bugün resmi açılışını yaptığımız Aydın- Denizli Otoyolu'yla Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerimiz arasındaki karayolu ağımızı biraz daha genişletmiş oluyoruz. 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şeritli 140 kilometre ana yol ve 2 gidiş, 2 geliş olmak üzere 4 şeritli 23 kilometre bağlantı yolundan oluşan Aydın- Denizli Otoyolumuz toplam 163 kilometre uzunluğa sahip. Otoyol bünyesinde uzunluğu 5 bin 712 metreye ulaşan 61 adet köprü, 19 adet köprülü kavşak, toplam 11 bin 622 metre uzunluğunda 18 adet viyadük, 30 adet üstgeçit, 80 adet altgeçit ve 5 adet otoyol hizmet tesisi yer alıyor" dedi.

'YILLIK TOPLAM 7,4 MİLYAR LİRA TASARRUF EDECEĞİZ'

Otoyolun Kuyucak Kavşağı ile Kocabaş Kavşağı arasındaki 93 kilometrelik kesiminin 3 Kasım 2023 tarihinde açıldığını hatırlatan Erdoğan, "Aydın Çevreyolu'ndan başlayıp, Kuyucak Kavşağı'nda son bulan 70 kilometrelik bölümünü ise 17 Ekim 2024'te hizmete vermiştik. Otoyol güzergahının 3 Kasım 2023'te trafiğe açılan ilk etabı Kocabaş'tan başlayıp, Pamukkale, Kumkısık, Sarayköy ve Boğarkent'ten geçerek Kuyucak'a ulaşmıştır. 17 Ekim'de açılan ikinci etabı ise Kuyucak'tan başlayıp Nazilli, Yenipazar ve Köşk ilçelerini geçerek Aydın'da sonlanmıştır. Şimdi otoyolun tüm kesimlerini resmi olarak Aydın'la tüm Ege bölgemizin istifadesine sunuyoruz. 320 devlet yolu üzerinden 11 ilçe geçilerek, 2 saati bulan yolculuk süresi otoyolumuzun hizmete girmesiyle birlikte 1 saatin altına iniyor. Denizli Batı Çevreyolu Kavşağı ile İzmir Merkezi Liman Kavşağı arasındaki 220 kilometrelik otoyol geçiş süresi 1 saat 40 dakikaya inmiş oluyor. Böylelikle zamandan 6,4 milyar lira, akaryakıttan 1 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 7,4 milyar lira tasarruf edeceğiz. Karbon emisyonunu 61 ton azaltmış olacağız. Projenin tamamlanmasıyla Kapıkule’den başlayıp, İstanbul üzerinden Marmara ve Ege bölgelerini katederek Akdeniz’e ulaşan kesintisiz otoyol ağını hayata geçirmenin gurunu yaşıyoruz" diye konuştu.

'AYDIN- DENİZLİ OTOYOLU BÖLGE EKONOMİSİNİ KALKINDIRACAK' Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yol medeniyettir, yol demek ulaşım demektir. Sanayi, üretim, turizm, kültür, emniyet, kalkınma demektir. Yol demek, bölgesel ve küresel ekonomiyle entegrasyon demektir. Yol olmadan bunların hiçbiri olmaz. Aynı durum Aydın- Denizli Otoyolu için de geçerlidir. Aydın- Denizli Otoyolu'nun hizmete sunulmasıyla birlikte sanayi ve tarım ürünlerimiz, Denizli üzerinden bölgenin en önemli ihracat merkezi olan İzmir ve Aliağa Limanı'na çok daha kısa sürede nakledilecek. Bilhassa yaz aylarında yoğunluğun arttığı Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi turizm merkezlerimize ulaşım daha az sürede ve konforlu bir şekilde sağlanacak. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin turistik beldelerimizde daha fazla zaman geçirmelerine, daha farklı yerleri keşfetmelerine imkan verecek, bu durum turizm gelirlerimizi de artıracaktır. Aydın- Denizli Otoyolumuz, turizm sektöründe bölgeye yapılan yatırımları artıracak, yeni turizm tesislerinin açılmasına öncülük edecek ve böylelikle yeni istihdam imkanları oluşturarak bölge ekonomisini kalkındıracaktır. Kısacası ticaret, turizm, taşımacılık, sanayi açısından gerçekten tarihi bir projenin açılışını bugün burada gerçekleştiriyoruz" dedi. '22 YILDIR TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTMEK VE KALKINDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ' Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 yıldır Türkiye'yi büyütmek ve kalkındırmak için çalıştıklarını belirterek, "Ulaştırma yatırımlarımızı eleştirenlere de iki çift lafım var. Sizinle bizim aramızda sadece vizyon ve ufuk farkı yok. Sizinle bizim aramızda niyet farkı, anlayış farkı, zihniyet farkı var. 'Kule' deyince para kulesi, 'belediye' deyince yeme aklına gelen bir kadro değiliz. Hiçbir zaman da olmadık. 22 yıldır Türkiye'yi büyütmek ve kalkındırmak için çalışıyoruz. Siyasette bizim tek bir gayemiz vardır; o da işte bugün burada olduğu gibi ülkemizi ve şehirlerimizi hak ettiği yatırımlarla buluşturmaktır. Ulaştırma alanında bugüne kadar tarihimizin en büyük atılımlarını gerçekleştirdik. 22 yılda 63 bin 629 kilometre bölünmüş yol inşa ederek toplam bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 730 kilometreye yükselttik. 1714 kilometre olan otoyol ağımızı, 2 bin 82 kilometre artırarak 3 bin 796 kilometreye ulaştırdık. Yollarımız da ortalama hız 40 kilometreydi. Şimdi yaklaşık 90 kilometre. Artık seyahatleri daha hızlı, daha güvenli ve konforlu bir şekilde yapabiliyoruz. İnşallah çok daha iyi seviyelere geleceğiz. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız Aydın- Denizli Otoyolu'nun şehirlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Projeyi hayata geçiren Ulaştırma Bakanlığımızı, yüklenici firmamızı, işçisinden mühendisine emek veren tüm kardeşlerimi şahsım, milletim adına tekrar tebrik ediyorum" diye konuştu.

BAKAN URALOĞLU 2025 HEDEFLERİNİ SIRALADI Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da otoyol açılışında yaptığı konuşmada Aydın- Denizli Otoyolu'nun Aydın ve Denizli'yi birbirine bağlamasının yanı sıra Kapıkule'den başlayıp, Marmara ve Ege bölgelerini kateden kesintisiz otoyol ağını tesis eden bir otoyol olduğunun altını çizdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu otoyolun açılışı ile 2025 yılına güçlü bir başlangıç yapmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, "2025 yılı Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'na yakışan, ülkemizin dört bir köşesinde hizmet ve eser fırtınası estirdiğimiz 1 yıl olacak. Elbette tamamını sayamayacağım ama şu anda 29 bin 730 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı 2025'te 30 bin 18 kilometreye, sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğumuzu ise 32 bin 267 kilometreye ulaştıracağız. Eskişehir'de milli elektrikli lokomotif imalat ve elektrik sistemleri fabrikası, Sakarya'da milli elektrik tren seti imalat ve test fabrikası, Sivas'ta milli raylı sistem araçları, parça imalat fabrikalarının inşallah temelini atacağız. Gazipaşa Yat Limanı'nı açacağız. 150 yat kapasiteli Aydıncık Yat Limanı'nın altyapı çalışmalarını tamamlayacağız. Avrupa'ya ilk kez uygulanacak eş zamanlı bağımsız üçlü paralel pist operasyonları uygulamasını 17 Nisan'da İstanbul Havalimanı'nda devreye alacağız. Bu Avrupa'da ilk olacak. Amerika'dan sonra da dünyada ilk olacak. Halkalı- Kapıkule Hızlı Tren projesinin ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy- Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nı da 2025 yılında devreye alacağız. Aydın ve Denizli illeri ticaret kollarının kesiştiği, Ege Akdeniz ve İç Anadolu arasında önemli bir köprü vazifesi gören şehirlerimizdir. Ticari ve turistik trafiğin geçiş noktası olan bölgenin ulaşım altyapısı İstanbul- İzmir Otoyolu, İzmir- Aydın Otoyolu ile önemli ölçüde güçlendirilmişti. Şimdi Aydın- Denizli Otoyolu'nun tamamını trafiğe açılmasıyla bu bölgedeki ulaşım ağımızın gücüne güç katmış olduk" dedi. Bakan Uraloğlu, konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Durmak yok, yola devam' yazılı hat sanatı tablosu hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, duaların ardından açılış kurdelesini birlikte kesti.