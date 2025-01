Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet köstek olmasaydı çok daha büyük başarı hikayelerine imza atardık (3)

PARTİSİNİNAYDIN 8'İNCİ OLAĞAN İL KONGRESİ’NE KATILDI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın- Denizli Otoyolu'nun açılışının ardından partisinin Aydın 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrenin yapılacağı Atatürk Spor Salonu önündeki otobüsün üzerinden Aydınlıları selamladı. Kendisini karşılamak için toplanan tekvandocu çocuklarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara ve ailelere başarı diledikten sonra tekvandocu çocuklar otobüsün üzerine alındı ve burada birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi. Erdoğan buradaki konuşmasını "Bir olalım, iri olalım, diri olalım kardeş olalım. Hep birlikte Türkiye olalım" diyerek noktalayıp kongrenin yapılacağı salona geçti. Salon bayraklarla ve flamalarla donatıldı. Kongrede yapılan seçimin ardından Mehmet Erdem, AK Parti Aydın İl Başkanı seçildi.

Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aydın adıyla müsemma bir şehirdir. Aydın ülkemizin göz aydınlığıdır, gönül aydınlığıdır Aydın'dan çalık akıcı çıkmaz, efe çıkar, zeybek çıkan, vatanı ve namusu uğruna can vermeye namzet, civan mertler çıkar. Darbeci çıkmaz. Şehit Başbakanımız Adnan Menderes gibi milletin adamları çıkar. Aydın'dan mandacı çıkmaz 'ya istiklal ya ölüm' diyen yiğitler çıkar. Bu vesileyle ilk fetihten İstiklal Harbimize, İstiklal Harbimizden terörle mücadeleye, vatanımız, bayrağımız, istiklalimiz için şehit düşen Aydınlı kahramanları rahmetle, minnetle yad ediyorum. Bugün şu gerçeği bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim. Eğer bu topraklar üzerinde asırlardır huzur içinde yaşıyorsak bu her bir şehidimizin sayesindedir. Eğer bayrağımız gönderde özgürce dalgalanıyorsa, ezanlarımız her gün, 5 vakit semaya yükseliyorsa, milletçe, onurumuzla, şerefimizle hayatımızı devam ettiriyorsak, hiç kuşkusuz şehitlerimizin fedakarlığı sayesindedir. Bu vatanın, bayrağın bize aziz şehitlerimizin bir emaneti olduğunun farkındayız değil mi? Bu şuurla tam 22 yıldır şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri emanetlere sımsıkı sahip çıkıyoruz. O kahramanların çizdiği istikametten ayrılmadan, Türkiye'yi yüceltmek, itibarını daha da arttırmak için gece gündüz koşturuyoruz. 'Terörsüz Türkiye' hedefimizi gerçekleştirerek şehitlerimize olan minnet borcumuzu inşallah bir nebze olsun ödemeye çalışacağız" dedi.

'BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE ÇOK AĞIR BEDELLER ÖDETTİK' Cumhurbaşkanı Erdoğan, “40 yıl boyunca kanımızı ve kaynaklarımızı sülük gibi emen bölücü terör musibetinden ülkemizi ve milletimizi kurtaracağız. Bu hedef doğrultusunda son dönemde çok ciddi mesafe aldık. Terörü kaynağında kurutma stratejimizle bölücü terör örgütüne çok ağır bedeller ödettik. 365 gün devam eden operasyonlarımız sayesinde sınırlarımız içindeki terörist varlığını büyük ölçüde bitirdik. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit harekatımızla Kandil'le ülkemiz arasına sarsılmaz bir duvar ördük. Sınır ötesi operasyonlarımızda Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını 4 yerden kırıp attık. Böylece bölücü terör örgütünün emperyalist efendilerinin himayesinde Türkiye'yi güneyden çevrelemesine izin vermedik. Çelik kubbe inşallah geliyor. Teröre karşı mücadelemizi çok büyük bir hassasiyetle içeride ve dışarıda sürdürüyoruz. Suriye'de 61 yıllık Baas zulmünün sona ermesi ve Suriyeli muhaliflerin Şam'ı özgürleştirmesiyle birlikte bölücü teröristler iyice kapana sıkışmıştır. Kendilerine yeni patronlar arıyorlar. Bölgemizin istikrara kavuşmasını istemeyenlere şirinlik yapıyorlar. Kandan ve gözyaşından beslenen emperyalist güçlere göz kırpıyorlar. Ama ne yapsalar boş. Ne yapsalar faydasız. Türkiye'ye ve Suriye'ye husumetle varabilecekleri hiçbir yer yok. Bölücü emellerin peşinde koştukça, acı sona biraz daha yaklaşacaklar. Yeni gerçeklerle yüzleşmedikçe ömürleri biraz daha kısalacak. Yabancı güç odaklarına sırtlarını dayayarak hiçbir netice elde edemezler ve edemeyecekler. Atalarımızın dediği gibi 'El atına binen tez iner'" diye konuştu. 'TEMENNİMİZ DAHA FAZLA KAN AKMADAN, TERÖR İLLETİNDEN BÖLGEMİZİN KURTULMASIDIR' Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha önce de söyledim. Önlerinde sadece 2 tercih var. Ya teröre tövbe edip silah bırakacaklar ya da tasfiye olmaktan kurtulamayacaklar. Tercihimiz bunun suhulet ve sükunetle gerçekleşmesidir. Temennimiz daha fazla kan akmadan, daha fazla yıkım olmadan terör illetinden bölgemizin kurtulmasıdır. Önceliğimiz yıllardır kan ve gözyaşı deryasına dönmüş ortak coğrafyamızda artık huzurun, kalkınmanın, istikrarın hakim olmasıdır. Gerek Suriye devrimi gerekse iç siyasetimize atılan adımlarla Türkiye'yi bu hedefe daha kısa sürede götürecek bir imkan doğmuştur. Bu fırsatın heba edilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Evlatlarımıza daha huzurlu, daha güvenli, kardeşliğin egemen olduğu bir ülke ve bölge bırakmayı canı gönülden istiyoruz. Milletimiz Cumhur İttifakı'nın ne yapmaya çalıştığının gayet farkındadır. Biz de hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz aziz milletimizin irfanına, basiretine ve sağduyusuna sonuna kadar güveniyoruz. Allah'ın izniyle kazanan 85 milyonun kardeşliği, huzuru ve esenliği olacaktır. Önce millet, önce memleket. Şiarımız siyasette varoluş amacımız sadece budur. Bu çizgimizden asla ve asla sapmayacağız" dedi.

'KOLTUKLARDA OTURANLAR DIŞINDA CHP'DE HİÇBİR DEĞİŞİM OLMADI' "İçeride ve dışarıda tüm çok kapsamlı ve ince düşünülmüş çalışmaları yürütürken muhalefetin nelerle meşgul olduğunu görüyorsunuz. Popülist söylemler dışında hiçbir fikirleri ve teklifleri yok" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Ankara'da Meclis kürsüsünde, bol keseden vaat dağıtıyorlar. Ama kendi işçilerine haklarını vermiyorlar. 'Liyakat, ehliyet' diyerek, meydanlarda kükrediler. Ellerine geçen tüm belediyeleri 3-4 ayda hısım, akraba, yandaş çiftliği haline getirdiler. Açık söyleyeyim Sayın Özgür Özel'den umutluyduk. CHP'nin olumlu yönde dönüştürülmesi, normalleştirmesi noktasında ihtiyatlı bir iyimserlik içindeydik. Ancak beklentilerimizle uyumlu bir tablo göremedik. Koltuklarda oturanlar dışında CHP'de hiçbir değişim olmadı. Millet ve milletin kurucu değerleriyle halen barışamadılar. Milletle aynı çizgide siyaset yapma alışkanlığını halen edinemediler. Sayın Özel siyaseti, her önüne gelene duymak istediğini söylemek olarak algılıyor. Ankara'da farklı Kars'ta farklı Konya'da farklı buralara gelince farklı konuşuyor. İstanbul'a gidince ise adeta süt dökmüş kediye dönüyor. Ne fikri takibi var ne söylemlerinde tutarlılık var ne de kendisine posta koyanlara haddini bildirecek, cesareti var. CHP'de kim sabah erken kalkarsa onun borusu ötüyor. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu 100 yıllık partiyi milletin artık alay ettiği çocuk oyun çadırına çevirdiler. Komiklikte, lakaytlıkta birbirleriyle yarışıyorlar. Sözlerinde, açıklamalarında ciddiyet ve ağırbaşlılığı ara ki bulasın." 'CHP'Lİ BELEDİYELERİN YOLSUZLUKLARINI DA HESAPLARSA FEVKALADE YERİNDE OLUR' Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hatırlarsanız Sayın Özel bir ara elinde hesap makinesi, kuyumcu kuyumcu geziyordu. Altın fiyatları üzerinden kendince bazı hesaplar yapıyordu. Bunun üzerine Sayın Özel'e CHP'li belediyelerin SGK'ya olan borçlarının kaç çeyrek altın olduğunu hesaplamasını tavsiye etmiştim. Tabii borç çok fazla olunca 5-6 gün hiç sesi çıkmadı. Önceki gün baktım iyi kötü bir şeyler karalamış. CHP'li belediyelerin SGK'ya olan borçlarını ton olarak hesaplamış. Sadece ilk 7 belediyesinin SGK'ya borcu 15,5 ton altınmış. Sayın Özel'i CHP'li belediyelerin SGK'ya olan kamyon, kamyon borçlarını altın cinsinden de hesapladığı için tebrik ediyorum. Yalnız kendisine bir ev ödevimiz daha olacak, hazır elini atmışken kaynağı karanlık para kulelerini ve şişirilmiş konser faturaları üzerinden CHP'li belediyelerin yolsuzluklarını da hesaplarsa fevkalade yerinde olur. Aceleye getirmesin. Gerekirse belediye başkanlarının da yardımını alsın. Bunlar hizmet etmeyi hem bilmiyorlar hem de sevmiyorlar. Hep söylüyorum; Gazi Mustafa Kemal'in hatırasına hürmeten CHP'ye sempati besleyen vatandaşlarımıza Allah sabır versin. Ortada parmakla gösterebilecekleri hiçbir eserleri yok. Ama bakıyorsunuz ihtiraslar, ayak oyunları, parti içi iktidar kavgaları almış başını gidiyor. Elbette biz bunlara göre tempomuzu ayarlamıyoruz. Sabırla ve kararlılıkla çalışıyoruz. Biz, efendilik taslamaya değil millete hizmet etmeye geldik. Bu minvalde bu istikamette de yürümeye devam edeceğiz. Eserlerimizle konuşacak, yatırımlarımızla gündeme gelecek, hizmetlerimizle de milletimizin kalbini fethedeceğiz. Son 22 yılda hep bunu yaptık ve ipi göğüsleyen biz olduk" diye konuştu.

'AYDIN'A KAZANDIRDIĞIMIZ KAMU YATIRIMLARININ GÜNCEL DEĞERİ 448 MİLYAR LİRA' Aydın'a kazandırdıkları kamu yatırımlarının güncel değerinin 448 milyar lirayı bulduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adalette 5 milyar lira, eğitimde 23 milyar lira, gençlik ve sporda 3 milyar lira, sosyal yardımlarda 66 milyar lira, sağlıkta 7,5 milyar lira. Çevre ve şehircilikte 36 milyar lira. Ulaştırmada 71 milyar lira, tarım ve ormanda tarımsal hibe destekleri dahil 124 milyar lira. Sanayi ve teknolojide 2 milyar lira, enerjide, kamu ve özel toplam 99 milyar lira, kültür ve turizmde 3 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 9 milyar lira yatırım yaptık. İlimizde toplam 50 adet spor tesisi inşa ederek Aydınlı kardeşlerimizin hizmetine sunduk. 4 tesisimizin yapımı, 4 tesisimizin ise proje ve ihale aşaması devam ediyor. Toplam 1499 yataklı, 25 hastane dahil, 65 sağlık tesisi kazandırdık. 950 yataklı Aydın Şehir Hastanemizi bu yıl içerisinde tamamlayıp hizmete açacağız. Ayrıca Çine Devlet Hastanesi'yle, Didim Devlet Hastanesi ek binasının yapımında sonlara geldik. TOKİ eliyle toplam 4 bin 900 konut projesi başlattık. Bunlardan 2 bin 687 yedi konutu vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 2 bin 213 konutun inşasına devam ediyoruz. Aydın'da 4 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Bunların ikisini tamamlayıp hizmete aldık. Efeler Millet Bahçesi proje aşamasında, Bozdoğan Millet Bahçesi'nin ise yer seçimini yapacağız. Aydın'ın 114 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu toplamda 482 kilometreye çıkardık. Bütümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağını ise 89 kilometreden 445 kilometreye yükselttik" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İzmir-Aydın ve İstanbul-İzmir otoyolları ile İzmir üzerinden tüm Ege ve Marmara Bölgesi'ne konforlu ve güvenli bir şekilde entegre ettik. Aydın-Denizli otoyolunu inşa ederek Denizli üzerinden Akdeniz Bölgesi ve tüm İç Anadolu'ya da konforlu ve güvenli ulaşımını tesis ettik. Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu, Selçuk-Ortaklar Aydın bölünmüş yolu gibi 10 ayrı kara yolu projemizin çalışmaları da devam ediyor. Aydın il sınırlarındaki mevcut 205 kilometrelik konvansiyonel hattın tamamını yeniledik ve bakımını yaptık. Selçuk-Ortaklar, Ortaklar-Aydın, Aydın-Denizli hızlı tren etüt ve proje işlerini bitirdik. Milli sinyalizasyon projesi kapsamında 176 kilometre uzunluğundaki Ortaklar-Aydın-Denizli hattında çalışmalarda sona yaklaştık. İnşallah mart ayında tamamlamayı planlıyoruz."

'AYDIN İÇİN ESER ÜRETMEYE, TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMAYA DEVAM EDECEĞİZ' Aydın'ı yat turizmi açısından çok önemli bir merkez haline getiren Didim Yat Limanı'nı şehre kazandırdıklarını vurgulayan Erdoğan, yapılan diğer hizmetleri sıraladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Su ve sulama yatırımlarında 14 baraj, 14 gölet, 6 hidroelektrik santralinin de aralarında olduğu toplam 221 bir adet tesis inşa ettik. 4 baraj, 2 gölet, 8 sulama, 2 içme suyu, 2 arazi toplulaştırma ve 13 taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam 31 projemizin inşası sürüyor. Şehrimize 1 teknopark, 10 AR-GE merkezi ve 3 tasarım merkezi kurduk. Bozdoğan, Didim, Karacasu ve Karpuzlu'yu da önümüzdeki 2 yıl içinde doğal gazla buluşturacağız. Allah ömür, milletimiz de yetki verdikçe Aydın için eser üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız. Sizlerden de omuzlarınızdaki yükün şuuruyla çalışmanızı, koşturmanızı bekliyorum. Bu süreçte sapasağlam duracağız. Fitne, fesada, kırgınlığa, ayrılığa asla prim vermeyeceğiz. Teşkilat olarak birbirimize bir duvarın tuğlaları gibi kenetleneceğiz. Unutmayın, güçlü teşkilat demek güçlü parti, güçlü iktidar, güçlü ülke demektir. Siz bizim illerimizdeki, ilçelerimizdeki uç beylerimizsiniz. Siz bu davanın Aydın'daki sancaktarlarısınız. Siz bu partinin şehrimizdeki neferlerisiniz. Ben sizlere güveniyorum. Sizlere inanıyorum. Sizlerle yol yürümekten büyük onur duyuyorum" diye konuştu. 'DUT YEMİŞ BÜLBÜLE DÖNDÜ' Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bugüne kadar Aydın hep bizim yanımızda oldu. Bundan sonra da biz hep beraber yol alacağız. 2025 Türkiye'sinde 22-23 yıldır iktidarda olan AK Parti olarak bundan sonra Türkiye'yi enerjide tam bağımsız yapana kadar biz olacağız. Savunma sanayinde sadece yüzde 80 değil yüzde 100 yetkinlik sağlanana kadar biz olacağız. Dış politikada Suriye'de, Karabağ'da, Libya'da, Afrika'da her yerde olmaya devam edeceğiz. Adaletin en üst noktada gerçekleşmesi için çalışmaya biz devam edeceğiz. 6 bin kilometrekareden 29 bin kilometrekareye duble yolları çıkarmışsak 50 bine çıkarıncaya kadar biz olacağız. Milli gelirimiz kişi başına 3 bin dolardan 15 bin dolara çıkardıysak 25 bin dolara yine biz çıkartacağız. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz. AK Parti millet kucaklaşmasıyla yolumuza devam edeceğiz. Birileri yerel seçimlerde aldıkları sonuçları kendilerine zafer görebilir. Marttan bu yana her ay ankette böyleyiz şöyleyiz diyen CHP Genel Başkanı, son gelişmelerde anketlerde onların düştüğünü bizim yükseldiğimizi görünce dut yemiş bülbüle döndü. Öyle yerel seçim üzerinden bize ömür biçmeye çalışmayın. AK Parti 2023'te yüzyılın seçimini nasıl kazandıysa; 2028'i de 2033'ü öyle kazanacaktır. İzmir'in son seçiminde AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın başkan adayı olarak Egemizin illerinde 2029'da ipi göğüsleyen hareket AK Parti hareketi olacaktır" dedi.