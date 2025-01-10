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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılışında konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi turizm merkezlerini ziyaret edecek yerli ve yabancı turistlere de çok daha hızlı ve konforlu seyahat imkanı sağlayacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 17:18 Güncelleme: 10.01.2025 - 17:18
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılışında konuştu:
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi turizm merkezlerini ziyaret edecek yerli ve yabancı turistlere de çok daha hızlı ve konforlu seyahat imkanı sağlayacağını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende konuşan Uraloğlu, Kapıkule'den başlayıp, Marmara ve Ege bölgelerini kateden kesintisiz otoyol ağını tesis eden Aydın-Denizli Otoyolu'nun resmi açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Uraloğlu, Bakanlık olarak otoyolun açılışıyla 2025 yılına güçlü bir başlangıç yapmanın heyecan, mutluluk ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 2025'in Türkiye Yüzyılı'na yakışan, ülkenin dört bir köşesinde hizmet ve eser fırtınası estirecekleri bir sene olacağını aktaran Uraloğlu, şöyle konuştu:

        "Elbette tamamını burada sayamayacağım ama şu anda 29 bin 730 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı 2025 yılında 30 bin 18 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğumuzu ise 32 bin 267 kilometreye ulaştıracağız. Eskişehir'de milli elektrikli lokomotif imalat ve elektrik sistemleri fabrikası, Sakarya'da milli elektrikli tren seti imalat ve test fabrikası, Sivas'ta ise milli raylı sistem araçları parça imalat fabrikasının temellerini atacağız. Gazipaşa Yat Limanı'nı açacağız, 150 yat kapasiteli Aydıncık Yat Limanı'nın altyapı çalışmalarını tamamlayacağız. Avrupa'da ilk kez uygulanacak. 'Eş zamanlı bağımsız üçlü paralel pist operasyonları' uygulamasını da 17 Nisan'da İstanbul Havalimanı'nda devreye alacağız. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattını da inşallah 2025 yılı sonunda hizmete alacağız."

        Aydın ve Denizli illerinin, kadim ticaret yollarının kesiştiği, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında önemli bir köprü vazifesi gören şehirler olduğunu dile getiren Uraloğlu, bölgenin ulaşım altyapısının, daha önceleri hayata geçirilen İstanbul-İzmir Otoyolu ve İzmir-Aydın Otoyolu ile önemli ölçüde güçlendirildiğini kaydetti.

        Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamının trafiğe açılmasıyla bu bölgedeki ulaşım ağının gücüne güç katmış olduklarını vurgulayan Uraloğlu, "Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerimizi ziyaret edecek yerli ve yabancı turistlerimize de çok daha hızlı ve konforlu seyahat imkanı sağlayacağız. Tıpkı, Denizli ilimizden geçen ve Aydın Söke'den denize dökülen Büyük Menderes Nehri'nin bu topraklara hayat vermesi gibi, bu otoyolumuz da bölgemizin ekonomisine can suyu olacak." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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