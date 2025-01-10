Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Aydın 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Allah ömür, milletimiz de yetki verdikçe Aydın için eser üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız. Sizlerden de omuzlarınızdaki yükün şuuruyla çalışmanızı, koşturmanızı bekliyorum. Bu süreçte sapasağlam duracağız. Fitneye, fesada, kırgınlığa, ayrılığa asla prim vermeyeceğiz. Teşkilat olarak birbirimize bir duvarın tuğlaları gibi kenetleneceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Aydın 8. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, Aydın'a kazandırılan kamu yatırımlarının güncel değerinin 448 milyar lira olduğunu bildirdi.

Yapılan yatırımları da sıralayan Erdoğan, "Adalette 5 milyar lira, eğitimde 23 milyar lira, gençlik ve sporda 3 milyar lira, sosyal yardımlarda 66 milyar lira, sağlıkta 7,5 milyar lira, çevre ve şehircilikte 36 milyar lira, ulaştırmada 71 milyar lira, tarımda ve ormanda tarımsal hibe destekleri dahil 124 milyar lira, sanayi ve teknolojide 2 milyar lira, enerjide kamu ve özel toplam 99 milyar lira, kültür ve turizmde 3 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 9 milyar lira yatırım yaptık." diye konuştu.

Aydın'da 50 spor tesisi inşa ettiklerini, 4 tesisin yapımı ile 4 tesisin proje ve ihale aşamasının sürdüğünü aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Toplam 1499 yataklı 25 hastane dahil 65 sağlık tesisi kazandırdık. 950 yataklı Aydın Şehir Hastanemizi bu yıl içerisinde tamamlayıp hizmete açacağız. Ayrıca Çine Devlet Hastanesi ile Didim Devlet Hastanesi ek binasının yapımında sonlara geldik. TOKİ ile toplam 4 bin 900 konut projesi başlattık. Bunlardan 2 bin 687 konutu vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 2 bin 213 konutun inşasına devam ediyoruz. Aydın'da 4 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Bunların 2'sini tamamlayıp hizmete aldık. Efeler Millet Bahçesi proje aşamasında. Bozdoğan Millet Bahçesi için ise yer seçimini yapacağız."

Aydın'ın 114 kilometre bölünmüş yol uzunluğunu toplamda 482 kilometreye çıkardıklarını belirten Erdoğan, "Bütünlüğü sıcak karışım kaplamalı yol ağını ise 89 kilometreden 445 kilometreye yükselttik. İzmir-Aydın ve İstanbul-İzmir otoyolları ile İzmir üzerinden tüm Ege ve Marmara Bölgesi'ne konforlu ve güvenli bir şekilde entegre ettik. Aydın-Denizli Otoyolu'nu inşa ederek Denizli üzerinden Akdeniz Bölgesi ve tüm İç Anadolu'ya da konforlu, güvenli ulaşımını tesis ettik." dedi.

Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu, Selçuk-Ortaklar-Aydın bölünmüş yolu gibi 10 ayrı kara yolu projesinin çalışmalarının da sürdüğünü bildiren Erdoğan, şunları kaydetti: "Aydın il sınırlarındaki mevcut 205 kilometrelik konvansiyonel hattın tamamını yeniledik ve bakımını yaptık. Selçuk-Ortaklar, Ortaklar-Aydın, Aydın-Denizli hızlı tren etüt ve proje işlerini bitirdik. Milli sinyalizasyon projesi kapsamında 176 kilometre uzunluğundaki Ortaklar-Aydın-Denizli hattında çalışmalarda sona yaklaştık. İnşallah mart ayında tamamlamayı planlıyoruz. Peki Aydın'a başka ne yaptık? Aydın'ı yat turizmi açısından çok önemli bir merkez haline getiren Didim Yat Limanı'nı şehrimize kazandırdık. Su ve sulama yatırımlarında 14 baraj, 14 gölet, 6 hidroelektrik santralinin de aralarında olduğu 221 tesis inşa ettik. 4 baraj, 2 gölet, 8 sulama, 2 içme suyu, 2 arazi toplulaştırma ve 13 taşkın koruma olmak üzere 31 projemizin inşası sürüyor. Şehrimize bir teknopark, 10 AR-GE merkezi ve 3 tasarım merkezi kurduk." Bozdoğan, Didim, Karacasu ve Karpuzlu'yu 2 yıl içinde doğal gazla buluşturacaklarını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Allah ömür, milletimiz de yetki verdikçe Aydın için eser üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız. Sizlerden de omuzlarınızdaki yükün şuuruyla çalışmanızı, koşturmanızı bekliyorum. Bu süreçte sapasağlam duracağız. Fitneye, fesada, kırgınlığa, ayrılığa asla prim vermeyeceğiz. Teşkilat olarak birbirimize bir duvarın tuğlaları gibi kenetleneceğiz. Unutmayın, güçlü teşkilat demek, güçlü parti, güçlü iktidar, güçlü ülke demektir. Siz bizim illerimizdeki, ilçelerimizdeki uç beylerimizsiniz. Siz bu davanın Aydın'daki sancaktarlarısınız, siz bu partinin şehrimizdeki neferlerisiniz. Ben sizlere güveniyorum. Sizlere inanıyorum. Sizlerle yol yürümekten büyük onur duyuyorum. Rabb'im yol arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. Partimize emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyor, yeniden görev almayacak, alamayacak arkadaşlarıma kalpten teşekkür ediyor, göreve başlayacak arkadaşlarıma Rabb'imden başarılar diliyorum."

- Salona geçmeden halka seslendi Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın 8. Olağan İl Kongresi'nin yapılacağı salona geçmeden, otobüs üzerinden halka seslendi. Erdoğan, konuşmasında "Sevgili Aydınlılar, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, sizlerin tabii bu coşkusunu görünce hemen kapalı spor salonuna geçmek de doğru olmazdı. Sizi bir selamlayalım, ondan sonra da salona geçelim istedim. Ve sizler bizim geleceğe yönelik umudumuzsunuz. Sizler bizim geleceğe yönelik varlığımızsınız. Sizler bizim övünç kaynağımızsınız ama durmak yok yola devam ve sizler umudun, icraatın, geleceğin adısınız." dedi. Alandaki sporcu çocuklara seslenen Erdoğan, "Sizden özellikle sportif faaliyetlerinizde hep bir numara olmanızı bekliyoruz. Karatede, tekvandoda sizlerden geleceğe yönelik inşallah olimpiyat şampiyonları çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu. Anne ve babalara da seslenen Erdoğan, "Anneler, babalar, sizler önünü kesmeyeceksiniz tamam mı? Bizler de devlet olarak inşallah bu yavrularımızın önünü her zaman açacağız." dedi. Sporcu çocukları otobüsün üzerine davet ederek onlarla konuşan Erdoğan, daha sonra çocuklara oyuncak verdi. - Notlar Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiğinde, merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un "Hatıran yeter" şarkısıyla karşılandı. Spor salonunda, "Tenzile anamızın yiğit evladı, Aydın'ımıza hoş geldiniz", "Selam olsun yiğit doğuran analara", "Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir yiğidi, bir yiğit milleti kurtarır", "Sayın Cumhurbaşkanım Efeler'e hoş geldiniz" yazılı pankartlar yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti Aydın İl Teşkilatı ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Kongreye, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hamza Dağ, Ömer İleri, Nihat Zeybekci, Fatma Betül Sayan Kaya, Yusuf Ziya Yılmaz ile eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milletvekilleri ve partililer katıldı.