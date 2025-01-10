AK Parti Aydın 8. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "AK Parti 2023'te 100 yılın seçimini nasıl kazandıysa, 2028'i de kazanacaktır, 2033'ü de Allah'ın izniyle kazanacaktır." dedi.

Dağ, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aydın 8. Olağan Kongresi'nde partililere seslendi.

AK Parti olarak daha iyisini yapıncaya kadar çalışmayı sürdüreceklerini belirten Dağ, şunları kaydetti:

"Yerel seçimlerden sonra birileri bize yine ömür biçme hevesinde olabilir. Birileri yerel seçimlerdeki alınan sonuçları kendileri için zafer görebilir. Mart ayından bu yana her ay 'Ankette şöyleyiz, ankette böyleyiz.' diyen CHP Genel Başkanı, son gelişmelerde, anketlerde onların düştüğünü, bizim yükseldiğimizi gördükçe 'dut yemiş bülbüle' döndü. Ağzını açtığı yok, konuştuğu yok. Onun için herkes şunu çok net bilsin ki, böyle yerel seçim üzerinden bize ömür biçmeye çalışmayın. AK Parti 2023'te 100 yılın seçimini nasıl kazandıysa, 2028'i de kazanacaktır, 2033'ü de Allah'ın izniyle kazanacaktır."

Dağ, Ege Bölgesi'nde 2029 seçimlerinde de ipi göğüsleyenin AK Parti hareketi olacağını dile getirerek, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci de geçmişten bugüne kadar teşkilatta görev alanlara teşekkür etti.

AK Parti'nin uzun süredir Türkiye'de önemli hizmetler gerçekleştirdiğini vurgulayan Zeybekci, "Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu memlekette hizmet destanları yazıyor. Biz bu millete hizmetkar olmayı Allah'ın bir lütfu olarak gördük ve yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim yapacaklarımıza onların hayali bile yetmez." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ise Türk demokrasi tarihine çok büyük bir siyasetçiyi kazandırmış Aydın'ın, çok güzel bir kent olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Aydın'a da önemli hizmetler kazandırdıklarının altını çizen İleri, şöyle konuştu: