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        Nazillispor evinde Elazığspor'la oynayacak

        2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Vanspor'a 3-1 yenilerek alt sıralardan kurtulamayan Nazillispor yarın 20'nci hafta müsabakasında Elazığspor'la karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 11:15 Güncelleme: 01.02.2025 - 11:15
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        Nazillispor evinde Elazığspor'la oynayacak
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        2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Vanspor'a 3-1 yenilerek alt sıralardan kurtulamayan Nazillispor yarın 20'nci hafta müsabakasında Elazığspor'la karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda Erdal Yılmaz'ın yöneteceği maç saat 14.00'te başlayacak. Teknik direktör Muzaffer Taşkın, Elazığspor maçını kazanıp düşme hattından uzaklaşmak istediklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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