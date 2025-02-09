Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Ölü olarak taburcu edildiği iddia edilen Recep Abbaslar, toprağa verildi

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gören ve taburcu edilirken öldüğü belirlenen Recep Abbaslar (91), son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 18:51 Güncelleme: 09.02.2025 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ölü olarak taburcu edildiği iddia edilen Recep Abbaslar, toprağa verildi
        ABONE OL

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gören ve taburcu edilirken öldüğü belirlenen Recep Abbaslar (91), son yolculuğuna uğurlandı.

        Kuşadası'ndaki özel bir hastanede tedavi gören Recep Abbaslar, dün taburcu edilip, yakınlarına teslim edildi. Recep Abbaslar’ın tekerlekli sandalyede gözleri kapalı ve hareketsiz olduğu anlar cep telefonuyla kayda alınıp, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Abbaslar hayatını kaybederken, görüntüler tepki çekti. Recep Abbaslar’ın ölü olarak taburcu edildiği iddia edildi. Recep Abbaslar'ın torunu Recep Levent Abbaslar (42), hastaneden şikayetçi olacaklarını söyledi.

        '40-45 DAKİKA HASTAYA MÜDAHALE EDİLDİ'

        Sağlık Bakanlığı’nın 'Sağlıklı Çözüm' sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

        "Aydın ilimizde bir özel hastanede 'ölmüş bir vatandaşın taburcu edildiği' ile ilgili haberler üzerine, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'müz tarafından yapılan olağan dışı denetim süreciyle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirme gereği hasıl olmuştur. 30 Ocak'tan itibaren özel bir hastanede 2. basamak yoğun bakımda tedavi gören hastanın, 6 Şubat'ta oksijen desteğine ihtiyacı kalmadığı, bu sebeple 7 Şubat'ta saat 10.35 itibariyle taburcu edildiği kayıtlardan görülmüştür. Tekerlekli sandalyeyle acil servis girişinde bekleyen hastanın, acil servis görevlileri ve hasta yakınları gözetiminde bulunduğu esnada fenalaştığı, bunun üzerine kırmızı alana alındığı kamera kayıtlarından anlaşılmıştır. Hastane kayıtlarından hastanın entübe edilerek, 40-45 dakika hastaya müdahale edildiği ve 11.40'ta hastanın vefat ettiğinin kayıtlara geçtiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili il sağlık müdürlüğümüzün yürütmekte olduğu inceleme devam etmekte olup süreçle ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Öte yandan, hayatını kaybeden Recep Abbaslar için ikindi vakti Kuşadası Hanım Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza; Abbaslar'ın ailesi, yakınları, Kuşadası Belediyesi Başkanı Ömer Günel, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Sarıgöz, MHP İlçe Başkanı Murat İnan, İYİ Parti İlçe Başkanı Behçet Alp, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Abbaslar'ın cenazesi kılınan namazın ardından Kuşadası Yeni Asri Mezarlığında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp kardeşlerden Velat şüphesi!
        Kayıp kardeşlerden Velat şüphesi!
        F.Bahçe Alanya'da zorlanmadı!
        F.Bahçe Alanya'da zorlanmadı!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Hesap kavgasında cinayet! Garson canından oldu!
        Hesap kavgasında cinayet! Garson canından oldu!
        "F.Bahçe kaliteli ayaklarıyla kazandı"
        "F.Bahçe kaliteli ayaklarıyla kazandı"
        Soğuk havalar bu hafta da etkili!
        Soğuk havalar bu hafta da etkili!
        Szymanski'den tarihe geçen gol!
        Szymanski'den tarihe geçen gol!
        Santorini'de panik!
        Santorini'de panik!
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Kasımpaşa seriye bağladı!
        Kasımpaşa seriye bağladı!
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Komedyen, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!
        Komedyen, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        "Dönüşüm hikâyesi"
        "Dönüşüm hikâyesi"
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!

        Benzer Haberler

        Efeler 09 SFK - Çankayaspor: 0-0
        Efeler 09 SFK - Çankayaspor: 0-0
        Nazillispor'da kale düştü
        Nazillispor'da kale düştü
        Girişimci kadın, havacılık sektöründeki işini bırakıp köyüne büyükbaş çiftl...
        Girişimci kadın, havacılık sektöründeki işini bırakıp köyüne büyükbaş çiftl...
        AK Parti'li Kaya'dan şehit Piyade Komando Binbaşı Yetişen'in ailesine taziy...
        AK Parti'li Kaya'dan şehit Piyade Komando Binbaşı Yetişen'in ailesine taziy...
        Müstakil evde çıkan yangında öldü
        Müstakil evde çıkan yangında öldü
        'Ölü hasta taburcu edildi' iddiasına inceleme
        'Ölü hasta taburcu edildi' iddiasına inceleme