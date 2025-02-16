Efeler 09 SFK'dan kritik zafer

3'üncüLig 3'üncü Grup'ta Alanya 1221'i deplasmanda yeni transferlerinden Nurettin'in golüyle 1-0 mağlup eden düşme hattındaki Efeler 09 SFK, 4 maçlık galibiyet özlemine son verdi. İkinci yarıdaki ilk 3 puanını alan Aydın temsilcisi 20 puana ulaşıp kümede kalma mücadelesinde umutlandı. Bu sezonki 2'nci deplasman zaferine imza atan Aydın temsilcisinde galibiyetle tanışan Teknik Direktör Nadir Arıkan, "Ligde zor bir süreçten geçiyoruz. Genç oyuncularımız hırslı bir şekilde mücadelelerini sürdürüyorlar. Oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleci oyunları nedeniyle yürekten kutluyorum. Biz lig bitimine kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.