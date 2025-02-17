Nazillispor fırsat tepti

2'nciLig Kırmızı Grup'ta hem sıkıntılarla boğuşan hem de kümede kalma mücadelesi veren Nazillispor, deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'a 2-1 yenilerek fırsat kaçırdı. Önemli rakiplerinden Diyarbekirspor'un kaybettiği haftayı iyi değerlendiremeyen siyah-beyazlılar 13 puanda kalıp ateş hattından kurtulamadı. Kurtuluş bölgesinin 2 puan gerisinde yer alan Nazillispor'da Teknik Direktör Muzaffer Taşkın, takımının ligde kalacağına inandığını belirterek, Arnavutköy Belediyespor deplasmanında iyi mücadele ettiklerini ancak puan alamadıklarını söyledi.

Taşkın, "Umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Önümüzdeki maçlara odaklanıp bir an önce düşme bölgesinden çıkacağız. Genç arkadaşlarımız saha içerisinde aslanlar gibi koşarak ve adeta savaşarak mücadele ediyorlar. Bütçeleri bizden kat kat yüksek takımlarla mücadele ediyoruz. Ama biz elimizi taşın altına soktuk. Buradan çıkmasını da bileceğiz. Asla pes etmeyeceğiz. Genç arkadaşlarımız ile birlikte biz bu işi başaracağız. Biz düştüğümüz yerden kalkmasını bileceğiz. Göreceksiniz bunu da başaracağız. Biz bu ligde kalacağız. Pes etmek yok. Biz sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.