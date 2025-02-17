Üniversiteli Ahmet, motosiklet kazasında öldü

Aktaş'ın ölümü Niğde'nin Bor ilçesi Bahçeli beldesinde yaşayan dedesi emekli polis memuru Muammer Sincer ve diğer yakınlarını yasa boğdu. Aktaş'ın cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Aydın-Denizli otoyolu Kuyucak ilçesi yakınlarında meydana geldi. Denizli Pamukkale Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Ahmet Bera Aktaş, dün motosikletli 5 kişilik arkadaş grubu ile Aydın'ın Kuşadası ilçesine gezmeye gitti. Aktaş dönüş yolunda 06 ELY 792 plakalı motosikletiyle otoyolda bir TIR'ı solladıktan sonra virajda kontrolünü kaybetti. Savrulan motosiklet, bariyerlere çarpıp devrilerek metrelerce sürüklendi. Aktaş, ağır yaralandı. Kuyucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aktaş, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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