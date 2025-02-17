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        Üniversiteli Ahmet, motosiklet kazasında öldü

        AYDIN'da, otoyolda bir TIR'ı solladıktan sonra virajda kontrolünü kaybettiği motosikletiyle bariyere çarpan üniversite öğrencisi Ahmet Bera Aktaş (20), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 12:38 Güncelleme: 17.02.2025 - 12:41
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        Üniversiteli Ahmet, motosiklet kazasında öldü
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        AYDIN'da, otoyolda bir TIR'ı solladıktan sonra virajda kontrolünü kaybettiği motosikletiyle bariyere çarpan üniversite öğrencisi Ahmet Bera Aktaş (20), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 00.30 sıralarında Aydın-Denizli otoyolu Kuyucak ilçesi yakınlarında meydana geldi. Denizli Pamukkale Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Ahmet Bera Aktaş, dün motosikletli 5 kişilik arkadaş grubu ile Aydın'ın Kuşadası ilçesine gezmeye gitti. Aktaş dönüş yolunda 06 ELY 792 plakalı motosikletiyle otoyolda bir TIR'ı solladıktan sonra virajda kontrolünü kaybetti. Savrulan motosiklet, bariyerlere çarpıp devrilerek metrelerce sürüklendi. Aktaş, ağır yaralandı. Kuyucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aktaş, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        Aktaş'ın ölümü Niğde'nin Bor ilçesi Bahçeli beldesinde yaşayan dedesi emekli polis memuru Muammer Sincer ve diğer yakınlarını yasa boğdu. Aktaş'ın cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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