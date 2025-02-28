Nazillispor Anıl Taşdemir'le kurtuluş arıyor

2'nciLig Kırmızı Grup'ta düşme hattından bir türlü kurtulamayınca bu sezon görev yapan 5'inci teknik direktörü Muzaffer Taşkın'la da yollarını ayırıp takımı mevcut futbolculardan Anıl Taşdemir'e emanet eden Nazillispor yarın Ankara Demirspor deplasmanında galibiyet arayacak. TCDD Ankara Demirspor Sahası'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te start alacak. Grupta geçen hafta oynanması gereken maçlar olumsuz hava koşulları yüzünden ertelenirken, 5 maçtır kazanamayan Nazillispor 13 puanla düşme hattında yer alıyor. Ankara Demirspor'un 29 puanı var.

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