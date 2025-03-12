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        Aydın'ın sultanlarına yönetimden kalkan

        SULTANLARLigi'nde son olarak evinde Sarıyer Belediyespor'a 3-1 yenilerek normal sezonun bitimine 2 hafta kala ilk 8 hedefinde yara alan 9'uncu sıradaki Aydın Büyükşehir Belediyespor'da yönetim yazılı bir açıklama yaparak mavi-beyazlı takıma ve teknik ekibe kol kanat gerdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 12:22 Güncelleme: 12.03.2025 - 12:22
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        Aydın'ın sultanlarına yönetimden kalkan
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        SULTANLARLigi'nde son olarak evinde Sarıyer Belediyespor'a 3-1 yenilerek normal sezonun bitimine 2 hafta kala ilk 8 hedefinde yara alan 9'uncu sıradaki Aydın Büyükşehir Belediyespor'da yönetim yazılı bir açıklama yaparak mavi-beyazlı takıma ve teknik ekibe kol kanat gerdi. Yönetimin açıklamasında, "Sultanlarımız her zaman olduğu gibi kazanmak için sahaya çıkmış, ancak oyun içerisinde yaşanan değişkenlikler, şanssızlıklar ve oyuncu reaksiyonları gibi sebeplerle müsabakadan mağlup olarak ayrılmışlardır. Spor kamuoyu ve taraftarlarımızın büyük desteği devam etmesine rağmen, özellikle sosyal medyada bazı art niyetli yorumlara rastlanılmıştır.

        "Bu oyuncu grubu ve hocamızla içeride ve dışarıda nasıl galibiyetler kazandık, nasıl destanlar yazdık herkesin malumudur. Bundan sonra da yazacağımızdan kimsenin şüphesi yoktur ve olmamalıdır. Biz kulüp olarak her türlü olumlu-olumsuz, yapıcı eleştiriye açık olduğumuzu belirtmek isteriz. Ancak alınmış şanssız bir mağlubiyetten sonra özellikle başantrenörümüze karşı yapılan yorumlara, hatta itham ve iftiralara karşı sessiz kalmayacağımızı, tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı ve sonuçlanıncaya kadar olayın peşinde olacağımızı spor kamuoyuna saygıyla arz ederiz" ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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