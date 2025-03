Bakan Işıkhan: Türkiye için hep birlikte çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Aydın'ın gücüne güç katacak her projeye destek vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Aydın için, Türkiye için, hep birlikte çalışmaya, üretmeye ve büyümeye devam edeceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aydın programı kapsamında Valiliği ziyaret etti. Aydın Valisi Yakup Canbolat, Bakan Işıkhan'ı makamında ağırladı. Ardından Bakan Işıkhan bir otelde iş insanları ile istişare toplantısına katıldı. Toplantıya Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, oda ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri, bürokratlar ve iş insanları katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Vedat Işıkhan, “Aydın, tarihi boyunca ticaretin, tarımın ve sanayinin önemli merkezlerinden biri olmuştur. Bereketli toprakları, girişimci insanları ve dinamik iş gücü ile Türkiye ekonomisine büyük katkılar sunan bu güzide şehrimiz, bugün de aynı kararlılıkla üretmeye, büyümeye ve istihdam oluşturmaya devam etmektedir. Bizler de yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme modelimizi Aydın'da daha fazla hizmet etmek için çalışıyoruz. Ülke genelindeki ekonomik politikalarımızın olumlu yansımalarını Aydın'da da görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

'AYDIN'DA İŞ ARAYAN SAYISINDA BİR MİKTAR AZALMA GÖRMEKTEYİZ’

2024 yılı itibarıyla Aydın'da kayıtlı iş gücü sayısının 81 bin 64'e, kayıtlı iş arayan sayısının 30 bin 979'a ulaştığını aktaran Bakan Işıkhan, “2023 yılı ile kıyasladığımızda iş arayan sayısında bir miktar azalma görmekteyiz. Açık iş sayımız 40 bin 134'tür. Bu yıl Aydın'da 26 bin 453 vatandaşımızı işe yerleştirdik. Özellikle kadın istihdamına büyük önem veriyor, kadınlarımızın ekonomiye daha fazla katkı sunmaları için projeler geliştiriyoruz ve iş verenlerimize önemli destekler sunuyoruz. 2024 yılı itibarıyla 12 bin 209 kadın iş hayatına kazandırıldı. Gençlerimiz için de özel projeler yürütüyoruz. 2024'te 9 bin 906 gencimizi istihdama dâhil ettik. Ayrıca engelli vatandaşlarımızın çalışma hayatına katılımını teşvik etmek amacıyla 693 engelli kardeşimiz işe yerleştirildi" diye konuştu.

Aydın'ın yatırım potansiyelini artırmak için teşvik politikalarını sürekli güncellediklerini dile getiren Bakan Işıkhan, “Teşviklerin sağladığı desteklerle yeni işyerleri açılıyor, mevcut işyerleri büyütülüyor ve istihdam artışı sağlanıyor. 2024 yılı itibarıyla teşviklerden yararlanan işyeri sayımız önemli bir seviyeye ulaştı" dedi.

'SANAYİ BÖLGELERİNİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Aydın'ı sanayi ve ticaret açısından daha rekabetçi hale getirmek için sanayi bölgelerini güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Bakan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Aydın'ın özellikle tarım ve gıda sanayinde sahip olduğu potansiyeli daha da büyütmek için desteklerimizi artırıyoruz. İncir, zeytin ve pamuk üretiminde lider olan Aydın, tarım-gıda sanayisinde bir marka şehir haline gelmelidir. Tarımsal üretimimizi sanayiyle buluşturacak katma değerli projeleri teşvik edeceğiz."

Aydın'ın en fazla ihtiyaç duyduğu mesleklerin gıda sanayi, turizm sektörü, tarımsal üretim ve teknoloji odaklı sektörler olduğunu dile getiren Bakan Işıkhan, "Bu alanlardaki istihdamı artırmak için mesleki eğitim programlarımızı genişletiyoruz. İş dünyamızın ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü yetiştirmek adına İşbaşı Eğitim Programları (İEP) ve Mesleki Eğitim Kursları (MEK) kapsamında daha fazla insana ulaşmaya gayret ediyoruz. İş insanlarımızla doğrudan iletişim kurmak, sahadaki beklenti ve talepleri bizzat dinlemek, bakanlığımız için çok önemli. Bu kapsamda 2024 yılı itibarıyla Aydın'da 11 bin 934 işyerini ziyaret ettik. İş dünyamızın önünü açacak her türlü destek mekanizmasını güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

'AYDIN TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUNUN ÖNEMLİ BİR PARÇASI OLACAK'

Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi her alanda daha güçlü, daha müreffeh hale getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Aydın, bu vizyonun önemli bir parçası olacaktır. Sanayi ve ticaret açısından daha rekabetçi hale gelmek için hep birlikte hareket edeceğiz. Önümüzdeki dönemde; sanayi altyapısını güçlendirmek, yeni yatırım alanları oluşturmak, mesleki eğitimi ve nitelikli iş gücünü artırmak, kadın ve genç istihdamını teşvik etmek, yatırımcı dostu politikalarla iş dünyamızın önünü açmak öncelikli hedeflerimiz arasında olacaktır. Biz hükümet olarak iş insanlarımızın, yatırımcılarımızın, üreticilerimizin her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Aydın'ın gücüne güç katacak her projeye destek vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Aydın için, Türkiye için, hep birlikte çalışmaya, üretmeye ve büyümeye devam edeceğiz" diye konuştu.