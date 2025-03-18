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        Aydın'ın filede konuğu Fenerbahçe

        SULTANLAR Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yenerek 8'inci sıraya yerleşen Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın normal sezonun son maçında lider Fenerbahçe'yi konuk edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 11:23 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:23
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        Aydın'ın filede konuğu Fenerbahçe
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        SULTANLAR Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yenerek 8'inci sıraya yerleşen Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın normal sezonun son maçında lider Fenerbahçe'yi konuk edecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı Turgut Uzunçakmak, Arzu Uzatöz hakem ikilisi yönetecek. Müsabakanın biletleri pazartesi günü çıktığı gibi tükendi. Aydın ekibi ilk yarıda deplasmanda 3-1 yenildiği Fenerbahçe'yi dize getirerek diğer sonuçlara bakmaksızın ilk 8'de yer almayı hedefliyor. Ligde kalmayı garantileyen Aras Kargo ise son maçında 14.00'te Beşiktaş'ın misafiri olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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