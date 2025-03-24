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        Baba, oğlunu öldüren kardeşini tabancayla vurdu

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 19:48 Güncelleme: 24.03.2025 - 19:50
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        Baba, oğlunu öldüren kardeşini tabancayla vurdu
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        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde A.C.Ö. (63), 3 yıl önce oğlu Ertan Özkaya'yı (33) öldüren kendi kardeşi F.Ö.'yü (18) tabancayla vurarak ağır yaraladı. A.C.Ö. gözaltına alınırken; F.Ö. tedaviye alındı.

        Olay, saat 16.00 sıralarında, Yeni Sanayi Mahallesi 519. Sokak'ta meydana geldi. A.C.Ö., oğlu Ertan Özkaya'yı öldüren, kendi kardeşi F.Ö. ile oto yıkamacıda karşılaştı. A.C.Ö., kardeşi F.Ö.'ye yanında getirdiği tabancayla 3 el ateş etti. F.Ö., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu sırada silah tutukluk yaptı. Ardından ikili arasında arbede de yaşandı. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Otomobiline giderek pompalı tüfeğini alan A.C.Ö. tekrar olay yerine döndü. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bir süre elinde pompalı tüfekle bekleyen A.C.Ö., daha sonra silahını bırakıp teslim oldu. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan F.Ö. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan F.Ö.'nün tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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