Nazillispor - Erbaaspor: 1-2

2'nciLig Kırmızı Grup'ta matematiksel olarak olmasa da psikolojik olarak havlu atan Nazillispor, üst üste 7'nci yenilgisini evinde Erbaaspor'dan aldı: 1-2. Nazilli İlçe Stadı'nda konuk ekibin gollerini 2'nci dakikada Oğuzhan ile 66'da Enes attı. Nazilli'nin tek golünü 12'nci dakikada kendi kalesine Berk kaydetti. Grupta 13 puanla sondan ikinci sırada olan Nazillispor, bitime 5 maç kala kurtuluş hattının 11 puan gerisinde kalıp küme düşmeye çok yaklaştı.