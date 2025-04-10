Kuşadasıspor'da Tahsin Cakmak başarıya inanıyor

3'ÜNCÜLig 1'inci Grup'ta 20 puanla düşme hattında yer alan Kuşadasıspor'un 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Tahsin Cakmak kümede kalmak adına sonuna kadar mücadele edeceklerini dile getirdi. Aydın ekibinde kiralık olarak forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu, 3 maçlarının kaldığını belirterek, "Bu karşılaşmaların hepsini kazanmaya talibiz. Sahada gerekeni en iyi şekilde yapıp 3 maçımızı kazanacağız ve ligde kalacağız. Buna ben ve takım arkadaşlarım yürekten inanıyoruz" dedi.

Ara transfer döneminde Altınordu'dan kiralanan Tahsin, iyi bir ekip olduklarını belirterek, "Bizlerin inancı hiçbir zaman bitmeyecek. Son düdüğe kadar terimizi akıtacağız. Ben takımımızın lige tutunacağına inanıyorum" dedi. Futbol yaşamına Almanya'nın Herta Berlin takımında başlayan Tahsin Cakmak, Berliner AK 07, Tennis Borussia Berlin, Babelsberg ve Altınordu takımlarının formasını giydi. Kuşadasıspor'da bu sezonun ikinci yarısında 11 maça çıkıp 678 dakika oynayan oyuncu 1 kez de fileleri sarstı.