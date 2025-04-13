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        Nazillispor'dan 4 yıl sonra veda

        2'nciLig Kırmızı Grup'ta üst üste 9'uncu mağlubiyetini Beyoğlu Yeniçarşıspor'a deplasmanda 6-1 yenilerek alan Nazillispor haftalar önce umut tükettiği lige matematiksel olarak da veda etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 13:08 Güncelleme: 13.04.2025 - 13:08
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        Nazillispor'dan 4 yıl sonra veda
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        2'nciLig Kırmızı Grup'ta üst üste 9'uncu mağlubiyetini Beyoğlu Yeniçarşıspor'a deplasmanda 6-1 yenilerek alan Nazillispor haftalar önce umut tükettiği lige matematiksel olarak da veda etti. Siyah-beyazlı ekip sezonun bitimine 3 maç kala 13 puanla sondan ikinci sırada kalarak resmen 3'üncü Lig'e düştü. 2021 yılında mucizevi bir şampiyonlukla 2'nci Lig'e dönen Nazilli, bu sezon yaşadığı krizlerin ardından 4 yıl sonra küme düştü. Sezon başında şirketleşip umduğunu bulamayan, lig içinde 6 farklı teknik direktörün görev yaptığı, Ulusal Kulüp Lisansı kriterleri yerine getiremediği için 3 puanı silinen, devre arasında kadrosu dağılıp transfer yasağını açamayan Nazilli, bitimi 3 hafta kala aylardır beklenen acı sonu yaşadı.

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